Szenzációs bejelentést tett Orbán Viktor, de túl szerény volt, hiszen még hét hasonlóan szuper ajándéka van a nemzetnek

Orbán Viktor elképesztően jó hírt jelentett be: kifizetik az állampapírok után járó kamatokat, ráadásul a pénzt a családok arra költik, amire csak akarják! A miniszterelnök szerint „így kezdődik egy fantasztikus év”: „Ez jó a családoknak, jó a magyar gazdaságnak, és jó Magyarországnak, hiszen így nem a külföldi befektetőkhöz kerül a pénz, nem őket hizlaljuk, hanem a magyar embereknek fizetünk kamatot, amit aztán arra költenek, amire akarnak.”

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a 15 éves Orbán-rendszer megannyi áldása között ez az eddigi legcsodálatosabb ajándék: az állam kifizeti a befektetőknek a pénzt, ami jár nekik.

photo_camera Orbán Viktor hívei előtt ünnepelteti magát a Terror Háza Múzeumnál 2017. október 23-án. Fotó: Botos Tamás/444

A nemzet vezetője ezúttal – brutálisan szerényen – csak pár másik hitelkonstrukciót dicsért (például a munkáshitelt), pedig egy csomó káprázatos teljesítmény áll még Európa legerősebb kormánya mögött.

Itt van például még hét hihetetlen meglepetés, amivel dr. Orbán Viktor Mihály megörvendezteti a népét.

1. Lesz fizetés az állami szférában

Még persze ne kiabáljuk el, de ha úgy vannak a számok, akkor nagyon úgy néz ki, hogy az állam Orbán Viktor miniszterelnök úr el fogja utalni a közalkalmazottak bérét a jövő hónap elején – méghozzá Európában egyedülálló módon.🫡 (Ez nemcsak azért nagy szó, mert az állam a kormány szerint arra sem képes, hogy felújítsa a vasúti pályaudvarokat, hanem azért is, mert éppen most fizet ki 1700 milliárd forintot az állampapírok után, és azt is elő kell teremteni valahonnan.)

photo_camera Vigh László fideszes parlamenti képviselő az Egerszegi Estékben tett miniszterelnöki interjú befejeztével személyes ajándékkal köszönti Orbán Viktor miniszterelnököt 2019. május 20-án. Fotó: Vigh László/Facebook

2. Nem lesz muszáj mindenkinek focizni

Azt hiszem, ez a legnagyvonalúbb engedmény az ultrakormánytól: ha ugyan szánalmas csicska is, aki nem igazolt focista, attól még nem lesz kötelező fociznia (kellenek mutatóba ilyen piskóták is).