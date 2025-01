Tapsolással vádolja a Tisza Pártot a Fidesz

Tiszás képviselők állva tapsolnak Donald Tusk beszéde után az Európai Parlamentben - hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A fideszes képviselő szerint a Tusk „évek óta Manfred Weberék nagykedvence, felelőssége van abban, hogy Európa a jelenlegi válságos helyzetébe került”. Majd egy képet is mellékelt arról, ahogy a tiszások tényleg tapsolnak. Méghozzá két kézzel.

A lengyel miniszterelnök ugyanis szerdán mutatta be a lengyel soros elnökség programját, és arról beszélt, hogy a biztonság a globális fenyegetések miatt most kulcsfontosságú, ezért jelentősen növelni kell a védelmi kiadásokat. „Ha Európa fenn akar maradni, akkor jobban kell fegyverkeznie, erősnek és határozottnak kell lennie katonai képességeit tekintve is.” De szóba hozta azt is, hogy a határbiztonság fenntartása és az illegális migráció elleni határozott fellépés az európai demokrácia és értékek megőrzésének alapfeltétele. És beszélt arról is, hogy véget kell vetni az orosz energiától való függésnek, de közben az energiaárak csökkentése is elengedhetetlen, mert jelenleg Európában a legdrágább az energia, ami versenyhátrányt jelent.

photo_camera Donald Tusk az Európai Parlamentben Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Dömötör Csaba Tusk beszédét úgy értékelte, hogy a lengyel miniszterelnök „a háborús eszkaláció és a folyamatos fegyverküldések fő szószólója volt az elmúlt hónapokban”. Szerinte a keleti gázszállítmányokról való leválás pedig energiaár-emelkedést és inflációt okozott, valamint erőlteti Ukrajna NATO- és EU-tagságát. „Mivel Tusk a brüsszeli nagykoalíció embere, ezt szó nélkül elnézik neki. Sőt, állva tapsolják. Liberálisok és zöldek. Szocialisták és a néppárt. Manfred Weberék és az egész nagykoalíció. Na és persze Magyar Péter képviselői. A magyar-lengyel barátság szerencsére jóval fölötte van mindennek. De ennél a politikánál biztosan többet érdemel” - dörmögött Dömötör.

A lengyel elnökségi program vitájában Magyar Péter arról beszélt, hogy Orbán Viktor a magyar-lengyel kapcsolatokat feláldozza a napi politikai érdekeinek az oltárán. „Ha a következő magyar kormány a Tisza Párton és a magyar emberek többségén múlik, akkor legkésőbb jövőre újra fényesen fog ragyogni a magyar-lengyel barátság csillaga Európára. Nem félünk.”