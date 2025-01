Trump bejelentette, hogy már februártól 10 százalékos általános vám jöhet minden kínai termékre

Donald Trump elnök kedden sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 10 százalékos általános vám kivetését fontolgatja minden kínai árura, ez az intézkedés már február 1-jén életbe léphet. Egy nappal korábban azzal fenyegetőzött, hogy Mexikóval és Kanadával szemben 25 százalékos vámot vezet be napokon belül. Az elnök azt is mondta, hogy túl sok fentanil érkezik Kínából Mexikón és Kanadán keresztül az Egyesült Államokba, és hogy a vámokkal való fenyegetés ráveheti Kínát, hogy visszaszorítsa a halálos drogot.

„A minap Hszi kínai elnökkel is beszéltem erről. Azt mondtam, nem akarjuk, hogy ez a szar az országunkban legyen. Meg kell állítanunk” – mondta Trump. „Arról beszélünk, hogy 10 százalékos vámot vetünk ki Kínára, ami azon alapul, hogy fentanilt küldenek Mexikóba és Kanadába”.

Trump kedden megismételte egy gyakori refrénjét, miszerint első hivatali idejében megállapodott Hszivel, hogy Kína halálbüntetést szab ki azokra a drogkereskedőkre, akiket rajtakapnak, hogy kábítószert juttatnak az Egyesült Államokba, de szerinte Biden nem követte nyomon a javaslatot. Trump nem követelte kifejezetten, hogy Kína a vámok elkerülésének feltételeként végezze ki az elítélt drogkereskedőket.

A CNN felidézi, hogy Trump a kampánya során még azt mondta: akár 60 százalékos vámot is kivethetnek a kínai importra. Szintén beszámolt arról is, hogy Trump már hétfőn utasította a kereskedelmi és a pénzügyminisztereket: vizsgálják meg az USA külföldi államokkal szembeni kereskedelmi deficitjének okait, és vizsgálják felül a meglévő kereskedelmi megállapodásokat a lehetséges egyensúlyjavítások érdekében. Emellett az első ciklusában aláírt amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi megállapodás (USMCA) felülvizsgálatára is felszólította őket.