Axel Rudakubana életfogytiglani börtönt kapott a southporti késes ámokfutásért

A southporti gyilkos, Axel Rudakubana legalább 52 év börtönbüntetést kapott a Taylor Swift-témájú táncórán elkövetett „kegyetlen” és „szadista” késes ámokfutásért.

A 18 éves fiú nem volt hajlandó megjelenni a vádlottak padján, mivel a bíró szerint valószínűleg „soha nem fogják szabadon engedni, és egész életében fogva tartják” három kislány „kegyetlen” meggyilkolásáért és nyolc másik lány, valamint az őket megmenteni próbáló két felnőtt meggyilkolásának kísérletéért.

Többször hívtak rá rendőrt

Most kiderült, hogy két évvel a southporti támadás előtt Rudakubana szülei hat hónap alatt négyszer hívták a rendőrséget, és segítséget kértek.

Az egyik ilyen alkalommal rajtakapták, hogy egy buszon kés van nála, de a rendőrök nem vették őrizetbe, hanem hazavitték, és azt mondták az anyjának, hogy a késeket tartsa távol tőle.

Brutálisan döfködött

A 12 perces támadás teljes borzalma a liverpooli koronabíróságon tárult fel, amikor kiderült, hogy Rudakubana néhány áldozatát több tucatszor szúrta meg, sokukat olyan erővel, hogy csonttörést szenvedtek.

Néhány kislányt üldözött, akik rémülten menekültek: közülük három (a 6 éves Bebe King, a 7 éves Elsie Dot Stancombe és a 9 éves Alice da Silva Aguiar) halálos sérüléseket szenvedett. Közülük kettő ellen a támadást csak „szadistának” lehetett nevezni – mondta az ügyész a zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben.

9 nap híján tényleges életfogytiglan

Julian Goose bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Rudakubanát, és azt mondta, hogy csak akkor engedik szabadon, ha a feltételes szabadlábra helyezési bizottság úgy véli, hogy már nem jelent veszélyt a közvéleményre, de „valószínűleg soha nem fogják szabadon engedni, és egész életében fogva tartják”.

Rudakubana azért nem ítélhették tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre – ami azt jelenti, hogy soha nem szabadulhat a börtönből –, mert kilenc nappal kevesebb volt a 18. születésnapjánál, amikor tavaly július 29-én a southporti Hart Space-ben végrehajtotta a támadást. A tinédzser, aki 17 éves volt, amikor a támadást elkövette, majdnem 70 éves lesz, mielőtt a szabadulását fontolóra vennék.

Óbégatás és sírás

Az ítélethirdetést, amin az áldozatok kb. 40 hozzátartozója gyűlt össze, kétszer is hangosan félbeszakította a vádlott, aki orvosi segítségért könyörgött. „Fáj a mellkasom… Beszélnem kell egy mentőssel” – kiabálta, majd félbeszakította a bírót, amikor az folytatni próbálta: „Ne folytassa! Ne folytassa! Ne folytassa!”

photo_camera A brit törvények értelmében nem lehet fotókat készíteni a bíróságon, így ezt a rajzot publikálták arról, hogyan vett részt előzetes tárgyalásán az akkor 17 éves Axel Rudakubana. Fotó: BBC/Helen Tipper/via REUTERS

A bíróságon az áldozatok családtagjai sírva fakadtak, amikor a sokkoló támadást teljes egészében elmesélték. A bíróságon lejátszott biztonságikamera-felvételek azt mutatták, hogy a fiatal lányok sikoltozva menekülnek ki a táncstúdióból, másodpercekkel azután, hogy Rudakubana 11:45-kor belépett – 15 perccel azelőtt, hogy a lányokat a szüleik elvihették volna.

20 cm-es kés

A 26 lány egy asztal körül gyűlt össze, és karkötőket készített, amikor a férfi megjelent az ajtóban, csuklyával és egy 20 cm-es késsel a kezében.

A rendőrség által felvett, testen viselt felvételeken jól látszik a kaotikus jelenet, ahogy a rendőrök berohannak a véres épületbe, ahol Rudakubana az egyik kislány teste fölött „guggolva” látható.

Az egyik rendőr azt mondta, „meghalt”, egy másik pedig azt kiáltotta, hogy „Jézus!”, miközben a többiek sikoltoztak körülöttük. Pillanatokkal később a rendőrök megtalálták az egyik tánctanárnőt, Heidi Liddle-t, aki az egyik lánnyal bezárkózott a vécébe. Miközben kikísérték őket az épületből, sírtak a félelemtől és a megkönnyebbüléstől.

Összeomlott rokonok

A bíróságon felolvasott nyilatkozatában az egyik lány anyja leírta, hogy „megállt az idő”, amikor a lányért érkezve rájött, hogy a lány még mindig bent van a késelővel. Rémülten hívta fel a nagyszülőket, és azt kiabálta, hogy a lánya meghalt, de később élve találta meg odabent. Elmondása szerint rémálmok gyötrik, és hozzátette, hogy „a trauma miatt kihullott a haja”.

Az áldozatok több hozzátartozója is elhagyta a tárgyalótermet, néhányan sírva, mielőtt részletezték a sérülések borzalmas patológiai bizonyítékait.

Büszke volt magára

Rudakubana nem sokkal a letartóztatás után dicsekedett a támadásával, és azt mondta: „Annyira örülök, hogy azok a gyerekek meghaltak… ez boldoggá tesz.”

Ez egyike volt a biztonsági kamerák felvételein rögzített vagy akkoriban lejegyzett „kéretlen megjegyzéseknek”. Azt is hallották, hogy azt mondta: „Annyira boldog vagyok, 6 éves. Jó dolog, hogy meghaltak, igen”, illetve: „Nem érdekel, semlegesen érzem magam.”

Ricint is csinált

A rendőrség úgy véli, hogy a southporti támadás során az iszlamista kézikönyvben szereplő késelési módszereket másolhatta le. Úgy vélik, hogy a ricin előállításához is használta a könyvet. Egy vegyifegyver-szakértő megállapította, hogy a Rudakubana hálószobájában talált ricin aktívan mérgező, de nincs bizonyíték arra, hogy valaha is használták volna. A méreg előállításához használt alapanyagot, a ricinust akkora mennyiségben vásárolta fel, hogy akár 12 ezer halálos adagot is készíthetett volna belőle, ha befejezte volna a desztillálási folyamatot.

Miért nem állították meg, és terrorista-e?

Nyilvános vizsgálat fogja tisztázni, hogy milyen lehetőségeket szalasztottak el Rudakubana megállítására, akit háromszor is a Prevent, a kormány szélsőségesség elleni programja elé utaltak, ami azonban úgy vélte, hogy nem jelent veszélyt.

A bíró elmondta, hogy elfogadja az ügyészség bizonyítékát, miszerint nem volt bizonyíték terrorista indítékra, de a vita arról, hogy terrorizmusról van-e szó vagy sem, „nem a lényeget érinti”. „Megítélésem szerint az erőszak ilyen szintű elkövetésében való bűnössége egyenértékű a terrorizmus ügyével, függetlenül az indítéktól” – mondta.

A bíró azt mondta, hogy egyesek „gonosznak” neveznék a tinédzser tetteit, és hogy „minden szempontból ez volt a legszélsőségesebb, legmegdöbbentőbb és legsúlyosabb bűncselekmény”.

„Olyan szélsőséges, rendkívül súlyos és kivételesen durva erőszak volt, hogy nehéz felfogni, miért tette” – mondta, hozzátéve, hogy Rudakubana „eltökélt szándéka volt, hogy maximális szenvedést okozzon”, és „mély és maradandó” kárt okozott a családoknak és a tágabb southporti közösségnek. „Ha tehette volna, mindannyiukat, mind a 26-ot megölte volna, valamint minden felnőttet, aki az útjába kerül” – mondta a bíró.

Az ügyvédje is alig tudta védeni

Rudakubana ügyvédje, Stanley Reiz KC azt mondta, „ilyen gonoszsággal elkövetett bűncselekményekért” kevés enyhítő körülményt tudott felajánlani. Azt mondta, Rudakubana 13 éves korára „normális, fegyelmezett gyerekből olyanná vált, aki képes volt ilyen megdöbbentő és értelmetlen erőszakos cselekmények elkövetésére”. Azt mondta, a tinédzser „megdöbbentő empátiahiányt” mutatott, és öt éven át küzdött „a szociális kommunikáció és az interakció nehézségeivel, összhangban az autizmus spektrumzavar diagnózisával”.

Jason Pye főfelügyelő, a merseyside-i rendőrség vezető nyomozótisztje azt mondta: „Ez volt a legmegrendítőbb, legnagyobb horderejű nyomozás, amivel a rendőrségünk valaha is foglalkozott, és szeretném dicsérni a nyomozócsoport elkötelezettségét, odaadását és puszta elszántságát, akiknek még soha nem kellett ilyesmivel foglalkozniuk.”

A southporti ámokfutás után országszerte szélsőjobboldali zavargások törtek ki. (Guardian)