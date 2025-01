Az amerikai kormány azt kéri az állami alkalmazottaktól, hogy jelentsék fel kollégájukat, ha titokban diverzitást segítő programokat csinálnak

Donald Trump kormányzására készülve az amerikai nagyvállalatok sorra jelentették be, hogy beszántják az úgynevezett DEI, azaz diverzitás, méltányosság, inkluzivitás-programjaikat, azaz nem fognak a jövőben senkit pozitívan diszkriminálni bőrszín, szexualitás, kor vagy vallás alapján, és nem lesznek kisebbségi csoportokat segítő programok sem a cégeknél.

A kormányváltás után pedig ez lett az irányelv a szövetségi kormány alá tartozó ügynökségeknél és vállalatoknál, Trump hamar alá is írta a mindenféle DEI-programot betiltó rendeletét. Szerdán aztán a kormány levélben fordult a különféle kormányügynökségek és egyéb kormányzati fenntartású intézmények munkatársaihoz, felszólítva őket, hogy jelentsék, ha kollégájuk mégis hasonló programok fenntartásán gondolkodna.

A hasonló, pozitív diszkriminációra épülő programok hatékonyságáról és létjogosultságáról hosszú évek óta mentek komoly viták, a programok támogatói szerint így van lehetőség, hogy nők és nem fehér emberek is nagyobb eséllyel vegyenek részt az amerikai munkaerőpiacon, míg ellenzői szerint a programok igazságtalanul diszkrimináltak egyeseket, és nem képesség, hanem más szempontok miatt kerültek emberek állásokba. Az viszont túlnyúlni látszik az eddigi vita keretein, hogy a kiküldött levelek szerint ezentúl komoly következményekkel járhat, ha a szövetségi kormány alkalmazottja értesül arról, hogy a munkahelyén titkos DEI-program fut, és nem jelenti azt.

A Reuters idéz is egy ilyen kiküldött levelet, melyben az áll, hogy a kormány úgy értesült, vannak, akik ezentúl rejtett kódnevekkel és egyéb módon igyekeznek fenntartani ezeket a programokat, és ha valaki tud ilyenről, de nem jelenti 10 napon belül, akkor annak következményei lesznek. A hírügynökség hozzáteszi, nem tudni, hogy a kormányban milyen eltitkolási kísérletekről tudnak, ezzel kapcsolatban semmiféle bizonyítékot nem közöltek.

Hasonló tárgyú levelek köröztek a minisztériumokban is, de kaptak ilyet például a NASA alkalmazottai is:

Jogvédők felháborodva fogadták a lépéseket, szerintük a feketék munkaerőpiaci előmenetelét évtizedek óta segítő programokat törölne most el a kormány. Tiltakoztak a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szervezetek is, az Equal Rights Advocates (ERA) nevű szervezet vezetője, Noreen Farrell szerint a lépés az ország versenyképességét is sérti, és egy szélsőséges ideológia miatt áldozzák fel a gazdasági növekedést és a polgárjogokat is egyszerre.

Trump közben üzent a magáncégeknek is, melyek még nem törölték el a DEI-programjaikat, hogy a jövőben nem számíthatnak majd kormányzati megbízásokra, illetve felmerült az is, hogy vizsgálat indulhat majd cégek ellen, melyek továbbra is nem vagy bőrszín alapján vesznek fel embereket.

Trump kedd esti rendeletével amúgy visszavonta Lyndon B. Johnson 1965-ös rendeletét is, ami megtiltotta a szövetségi kormány alvállalkozóinak, hogy a foglalkoztatás során diszkrimináljanak, és pozitív intézkedéseket hozott a bőrszín, a vallás és a nemzeti származás alapján történő esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Johnson rendelete a fekete polgárjogi mozgalom egyik fontos eredménye volt.