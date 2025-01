Az Európai Parlament szerint Oroszország dezinformáció terjesztésével igyekszik igazolni az ukrajnai háborúját

Az Európai Parlament képviselői elítélték, hogy az orosz vezetés a történelmet „szisztematikusan meghamisítva”, dezinformáció terjesztésével igazolja ukrajnai háborúját – közölte az uniós parlament.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén 480 szavazattal, 58 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők elutasították az orosz rezsim azon történelmi állításait, amiknek a célja Ukrajna történelmének meghamisítása és nemzeti identitásának lerombolása. (Magyar EP-képviselők alig szavaztak róla.)

Az állásfoglalás elítélte továbbá, hogy Oroszország nem vonta felelősségre a szovjet időszak bűneinek elkövetőit, és hogy ellehetetleníti a történelmi kutatásokra irányuló kísérleteket. Nem teszi lehetővé a történelmi témában tervezett nyilvános vitákat sem azzal a céllal, hogy képes legyen újjáéleszteni az „imperialista politikát”, és „bűnös céljaira” eszközként használhassa a történelmet – írták.

photo_camera Vlagyimir Putyin 2024. november 7-én Szocsiban. Fotó: Makszim Sipenkov/AFP

Az EP felszólította az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák és jobban hangolják össze erőfeszítéseiket az orosz dezinformáció és a manipulált információk terjesztése meg a külföldi beavatkozás elleni gyors és szigorú fellépés érdekében, mert ez elengedhetetlen a demokratikus folyamatok védelméhez és az európai társadalmak ellenálló képességének megerősítéséhez. Az EP-képviselők szerint javítani kell a társadalmi tudatosságot, támogatni kell a minőségi médiát és a szakképzett újságírást, valamint többet kell fektetni az új hibrid befolyásolási technológiák kutatásába.

Az állásfoglalásban az EP-képviselők arra is felszólítottak, hogy az EU terjessze ki a szankcióit az Oroszország Ukrajna elleni háborúját támogató dezinformációs kampányokat folytató minden orosz médiaorgánumra. Felszólították a tagországokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a már érvényes szankciókat, és fordítsanak elegendő forrást a hibrid hadviselés hatékony kezelésére. A képviselők azt is szeretnék, ha az EU fokozná a száműzetésben élő „független orosz sajtó támogatását”, hogy ezzel is megkönnyítse a különböző vélemények megjelenését az orosz nyelvű médiában.

Az EP aggodalmát fejezte ki a közösségimédia-platformok tényellenőrzésre és -moderálásra vonatkozó szabályaik enyhítéséről szóló bejelentések miatt, mivel ez szerintük még inkább lehetővé teszi Oroszország dezinformációs kampányának terjedését az egész világon. Az orosz dezinformáció elleni küzdelem részeként az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak szigorúan be kell tartatniuk a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt – írták az állásfoglalásukban az EP-képviselők. (MTI)