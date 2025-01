Elon Musk nyilvánosan kezdte ki Trump első techbejelentését

Sejthető volt, hogy nem lesz mindig felhőtlen Donald Trump és Elon Musk együttműködése, de ennyire gyors kiszólásokra talán kevesen számítottak: miután Donald Trump kedden bejelentette, hogy az OpenAI, az Oracle és a SoftBank részvételével legalább 100 milliárd dollár értékben hoznak létre számítógépes infrastruktúrát AI-fejlesztésekhez, Musk éjszakai X-posztjaiban kezdte el kikezdeni a projektet, azt állítva, hogy pénzügyileg nincs megalapozva a terv.

photo_camera Elon Musk Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Musk egész pontosan az OpenAI bejelentő posztját osztotta tovább, azzal, hogy nincs meg a pénzük, és hogy jó forrásból tudja, hogy a SoftBanknak nincs elég tőkéje ehhez.

Ahhoz képest, hogy a kampány során Musk Trump egyik legközvetlenebb tanácsadójává válhatott, meglepő volt, hogy az elnök első jelentős technológiai bejelentését azonnal nyilvánosan kezdte aláásni. A New York Times megjegyzi, hogy Musk ismerten nincs jó viszonyban az OpenAI-t vezető Sam Altmannal: Musk maga is részt vett a cég alapításában, az elmúlt időszakban azonban pereskedés lett az egykori jó kapcsolatból, és Musknak azóta saját AI-cége lett. Altman válaszolt is Musknak, azt üzenve, hogy Musk téved, de ezt ő is pontosan tudja, és meghívta, hogy látogassa meg az első, már épülő AI-központot.