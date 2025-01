Rendkívül ritka, ebolához hasonlító vírus okozta vérzéses lázban halt meg egy bolíviai férfi

Meghalt egy bolíviai férfi a rendkívül ritka, vérzéses lázat okozó Chapare-vírus következtében, írja a Telegraph. A sok szempontból az Ebolára hasonlító vírus rendkívül ritka, mindössze 15 igazolt esetét ismerni eddig a világból, teszi hozzá a lap.

Az áldozat egy ötvenes éveiben járó gazda volt, aki fejfájással, lázzal, izomfájdalommal, és vérhányásos tünetekkel került kórházba december 19-én, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint ott is halt meg 11 nappal később. A klinikai vizsgálatok azóta igazolták, hogy a Chapare-vírus fertőzte meg.

A vírus 2003 decemberében bukkant fel Bolíviában, Cochabamba közelében, majd több alkalommal is felbukkant, legutóbb 2019-ben. Ekkor a Qubit is írt róla, mivel akkor vált világossá, hogy a feltehetően rágcsálók vizelete és nyála által terjesztett vírus képes emberről emberre is terjedni. Bolíviában szedett eddig csak áldozatokat jelenlegi ismereteink szerint, a tizenöt detektált esetből nyolcan meghaltak.

A WHO vizsgálata alapján a tavaly decemberben meghalt férfi rossz lakhatási körülmények között, rágcsálók közelében élt, ami megnövelhette a fertőzés kockázatát.

Egyelőre nincs ismert gyógymódja a vírusnak, ugyanakkor az Oxford Egyetem kutatóinak vezetésével zajlik előrehaladott vakcinafejlesztés az Arenavirdiae ellen, melyek családjába a Chapare is tartozik.

A WHO, ami éppen a hasonló ritka vírusok elleni védekezéssel is foglalkozik, és ami Donald Trump döntése miatt hamarosan jóval nehezebb helyzetben találhatja magát, oldalán hangsúlyozza, hogy bár a vírus emberről emberre terjedése lehetséges, de az eddigi ismertek alapján ritka, és egyelőre nincs jelentős kockázata annak, hogy a vírus nemzetközileg terjedni kezdjen. Január közepi vizsgálati eredmények alapján nem találtak még új esetet a bolíviai régióban, és a meghalt férfi összes kontaktja tünetmentes maradt. A térségben fertőtlenítést és rágcsálóirtást is elrendeltek.