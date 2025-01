Szijjártó konzultál az amerikaiakkal, mielőtt eldöntené, hogy megvétózza-e az oroszok elleni szankciókat

Szijjártó Péter csütörtökön, miután tárgyalt a boszniai Szerb Köztársaság tudományért és felsőoktatásért felelős miniszterével, zártkörű sajtótájékoztatót tartott, ahová lényegében csak az ATV-t hívták meg. A magyar külügyminiszter itt nem adott egyenes választ arra, hogy a magyar kormány januárban támogatni fogja-e az Oroszországgal szembeni uniós szankciók meghosszabbítását. Azt mondta, minidg kudarcosnak tartották a szankciós politikát, és szerinte most már a szankciók által okozott kár mértéke elért egy kritikus szintet. Szijjártó szerint azt sem lehet figyelmen kívül hagyni a szankciós döntéseknél, hogy az új amerikai vezetés hogyan keresi a megoldást az oroszokkal.(Egyébként Donald Trump is szankciókkal próbálja rávenni Vlagyimir Putyint a háború befejezésére.)

Az EU külügyminisztereinek hétfőn kell dönteniük az uniós szankciók meghosszabbításáról. Szijjártó érdemi vitára számít, aminek a végén felelős döntésre számít. „Addig is konzultálunk az amerikai partnereinkkel természetesen” - mondta.

Haa magyar kormány mégis vétózna, akkor január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések Oroszországgal szemben. Ebben az esetben 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon juthatna vissza Oroszországba. Miután Orbán Viktor korábban jelezte, hogy megvétózza az Oroszország elleni szankciók fenntartását, az Euobserver értesülése szerint az EU vezetői a jövő héten rendkívüli csúcstalálkozót rendeznének, hogy lebeszéljék erről. Mivel a magyar miniszterelnök december közepén is megszavazta a 15. szankciós csomagot, ezért az uniós diplomaták abban bíznak, hogy most is csak üres fenyegetőzésről van szó.