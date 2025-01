Az ORFK szerint bombariadó esetén első körben elegendő a rendőri vizsgálat, utána jön a bombaszakértő, majd a tűzszerész

„Az eddig átvizsgált épületekben nem találtunk robbantásra alkalmas eszközt vagy robbanószert. Ez is azt támasztja alá, hogy a többszáz emailcímre kiküldött emailben foglaltak, azok alaptalanok” – közölte az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK) csütörtök délután, miután több száz magyar iskolában hirdettek bombariadót egy fenyegető köremail miatt. Rétvári Bence belügyi államtitkár csütörtök este az M1-en azt mondta, hogy estig 303 iskolát vizsgáltak át. A bombarobbantással e-mailben megfenyegetett intézmények mellett 16 olyat is, amelynek a vezetése kérte a vizsgálatot arra hivatkozva, hogy csak így érzik magukat biztonságban.

photo_camera Fotó: Isza Ferenc/AFP

Több olvasónk is arról számolt be a csütörtöki a bombariadók után, hogy teljes intézmények átvizsgálását mindössze néhány rendőr és tanár hajtotta végre. „Az illetékesek úgy ítélték meg, hogy »alapesetben« (ha nem merült fel az emailen kívül más, gyanúra okot adó körülmény) nincs szükség tűzszerészre, elegendő a rendőri és helyi tanárok általi kivizsgálás” – közölte a szülőkkel az egyik intézmény vezetése, hozzátéve, hogy a szülőkre bízzák, be akarják-e vinni a gyerekeket pénteken. Egy győri általános iskolában az egyik szülő szerint a gyerekek végig bent voltak órán a riadó alatt, miközben összesen négy darab rendőr próbálta felmérni a veszélyeket egy négyszárnyú, többemeletes iskolában.

„Valamennyi helyszínen biztosítjuk a rendőri jelenlétet” – közölte az ORFK Kommunikációs Szolgálat szolgálatvezetője, Gál Kristóf csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint az iskolák átvizsgálásakor egyfajta „fokozatosságot követnek”, ugyanis „ma minden magyar rendőr rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy adott területen megállapítsa, hogy robbanószer vagy robbantásra alkalmas eszköz jelenlétének a kockázata fennáll-e”.

Az ORFK közlése szerint ha a kiküldött rendőrök gyanús dolgokat vagy tárgyakat találnak, „akkor értesítik bombakutató képesítéssel rendelkező kollégánkat”. Ő ellenőrzi, hogy a rendőr által gyanúsnak ítélt tárgy tényleg „felkelti-e a gyanúját annak, hogy esetleg egy robbantásra alkalmas eszközzel állunk szemben. Ha ez történik, akkor pedig a legmagasabban képzett szakembereket, a tűzszerészeket hívjuk a helyszínre, akik elhárítják a veszélyt.”

Az ORFK szerint a helyszínre érkező rendőrök azért kérik a tanárok segítségét, mert ők rendelkeznek helyismerettel, „ők tudják a leginkább az adott területen eldönteni, hogy az ott lévő tárgy az már hosszú évek óta a berendezésnek a részét képezi-e”.