Egy republikánus képviselő alkotmánymódosítást javasol, hogy egy harmadik ciklusra is megválaszthassák Trumpot

A republikánus képviselőház egy tagja az alkotmány módosítására terjesztett elő javaslatot csütörtökön arról, hogy az amerikai elnököt ne csak két, hanem három ciklusra is meg lehessen választani.



Trump „bebizonyította, hogy a modern történelem egyetlen olyan személyisége, aki képes megfordítani nemzetünk hanyatlását és visszaállítani Amerika nagyságát, és meg kell adni neki a szükséges időt, hogy elérje ezt a célt” - mondta Andy Ogles Tennessee-i képviselő, aki a javaslatot benyújtotta.

A képviselő szerint „elengedhetetlen”, hogy Trump számára minden erőforrást biztosítsanak, hogy kijavítsa Joe Biden katasztrofális kormányzását. „Alkotmánymódosítást javaslok, hogy felülvizsgáljuk a 22. módosítás által az elnöki ciklusokra vonatkozó korlátozásokat” - tette hozzá.

A Fehér Ház szóvivője egyelőre még nem reagált Ogles javaslatára. Az amerikai alkotmány 22. módosítása most azt mondja ki, hogy két ciklusnál tovább senkit sem lehet megválasztani. Az 1947-ben javasolt és 1951-ben ratifikált 22. módosítás célja az volt, hogy megakadályozza Franklin Roosevelt elnök példátlan, négy hivatali ciklusra történő megválasztásának megismétlődését. Trump korábban többször is utalt arra, hogy vállalna még egy harmadik ciklust is. (CNBC)