Megszüntette a kormányhivatal az ivóvízfogyasztási tilalmat Pilisen

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint népegészségügyi hatóság 2025. január 24-én megszüntette a Pilis várost érintő ivóvízfogyasztási tilalmat és átmeneti vízellátást.

A vízben lévő fonalférgeket először január 17-én észlelték Pilisen. Akkor még úgy tűnt, hogy a probléma csak néhány házat érint. Később azonban a város más részein is találtak lárvákat és kukacokat a szűrőberendezésekben. Január 19-én már két pilisi víztározóban is találtak lárvákat. A két fertőzött tározót azonnal lezárták és elkezdték a tisztításukat. A vízellátást pedig egy harmadik tározóból biztosították.

A kormányhivatal 2025. január 21-én azért rendelte el a korlátozást, mert a település több pontján végzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy az ivóvíz nem megfelelő minőségű.

A kormányhivatal ezzel párhuzamosan kötelezte a vízszolgáltatót a rendszer átmosására és fertőtlenítésére, valamint többek között arra, hogy a lakosságot a korlátozás alatt is megfelelő ivóvízzel (pl. palackos vízzel) ellássa.

A tilalom megszüntetésére azért került sor, mert a kormányhivatal és a szolgáltató többszöri mérései megállapították, hogy az ivóvíz újra tartósan fogyasztható minőségű. Emellett a kormányhivatal a jövőre nézve kötelezte a szolgáltatót a folyamatos mintavételezésre és a hatóság tájékoztatására.

Péntek délután számoltunk be arról, hogy Monor és Monorerdő településeken is fonalférgeket találtak a vízben. Ezen települések esetében is több ellenőrzést folytatott a kormányhivatal, amelyek kedvező eredményt hoztak, tehát a települések ivóvize fogyasztható minőségű. A vízközmű szolgáltató ezeken a településeken is átmosta és fertőtlenítette a hálózatot, a hatóság pedig folyamatosan vízminőség ellenőrzést végez a jövőben. (MTI)