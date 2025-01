A felcsúti labdarúgó akadémia Oroszországból szerződtetett egy 20 éves focistát

Már 14 légiósa van a felcsúti Puskás Akadémiának, ami azt jelzi, hogy nem most fogják elkezdeni betartani Orbán főszabályát, amivel a magyar miniszterelnök a magyar fociakadémiák létét magyarázza. (Röviden: a mezőnyjátékosok legalább fele magyar legyen az NBI-es csapatokban. Felcsúton ebben az idényben egyszer sem fordult ez elő, nemcsak sok a légiós, de sokat is játszanak.)

A klub Georgij Harutyunjan érkezését jelentette be. A 20 éves játékos Oroszországban született, orosz utánpótlás válogatott volt, de felnőttként már örmény válogatott lett. Baloldali védő.

photo_camera Fotó: Puskás Akadémia

A statisztikái alapján nem lehet azt állítani, hogy fiatal kora ellenére Harutyunjan már berobbant az orosz fociba, és akkora istenáldotta tehetség, amivel a felcsúti 100 milliárdos fociprojekt utánpótlása nem tud versenyre kelni. A friss felcsúti védő a nevelőegyesületében, a Krasznodarban messze nem volt alapember. 2023-ban lépett pályára először az orosz első osztályban, azóta összesen 6 alkalommal, idén viszont egyáltalán nem kapott lehetőséget a Premjer-Ligában. Fél éve volt még hátra a szerződéséből, de a felcsúiak kivásárolták. Az ár nem publikus, a Transfermarkt nem megbízható becsülése 1 millió euróra teszi a játékos értékét.

A balhátvéd poszton amúgy - nem meglepő módon - egy másik légiós, a 29 éves angol Brandon Ormonde-Ottewill a felcsútiak alapembere. Ő ősszel megsérült, és pár éppen a napokban számolt be arról a klub honlapja, hogy már visszatérőben van, de még csak hetek múlva áll a csapata rendelkezésére.

Az angol helyén egyébként ősszel játszott a saját nevelésű, 19 éves Markgráf Ákos is. Ezek szerint vagy nem győzte meg arról a stábot, hogy ő a megoldás vagy szerződtettek a kispadra egy 20 éves örmény válogatottat.

A Felcsút három felkészülési meccset játszott Marbellán, ezeken Hornyák Zsolt több fiatalnak is lehetőséget adott. A vezetőedző a tapasztalatairól azt mondta, hogy megmutatta neki az edzőtábor, hogy a fiataljaik közül kivel lehet komolyabban számolni. "Nem mindenki lesz NB I-es játékos, ez látható itt is, nagyon sokat kell a fiataloknak is dolgozni. De nagyon nagy a reményem a jövővel kapcsolatban, hogy 2-3 játékost komolyabban be tudunk avatni az NBI-es csapat játékába vagy életébe az idén" - mondta Hornyák. De mondta azt is, hogy „akikre kimondtuk, hogy már játékosok, látható, hogy még mennyi munka áll előttük, és még nem kész játékosok NB I-es szinten. Gondolok most a fiataljainkra, akik nagyon hosszú utat tettek meg eddig, hogy ide kerüljenek. Még kemény munka áll előttük, hogy bedolgozzák magukat esetleg a Puskás kezdőcsapatába."