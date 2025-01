Már hat gyanúsítottja van az utóbbi évek talán legnagyobb magyarországi kriptocsalási ügyének

A korábbi négy helyett már hat gyanúsítottja van az utóbbi évek talán legnagyobb kriptocsalási ügyének – tudta meg a HVG. Az első négy személyt még 2023 októberében fogták el, egyikük, egy férfi, szabadlábon maradt, ahogy a két új gyanúsított is. A másik három korábban meggyanúsított személy (mindhárman nők) kilenc hónapig voltak letartóztatva, most nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt állnak.

A két újabb gyanúsított a HVG értesülése szerint a kriptovalutás portfóliókezelésben utazó, a nyomozók szerint csaló cégcsoporttal, a Samandriel Group Kft.-vel állt munkakapcsolatban. A cég ügyvezetője volt a három nyomkövetővel figyelt nő egyike, míg T. Pál, aki a HVG szerint „hírhedt politikai-üzleti kalandor”, és a négy gyanúsított egyike, tanácsadóként kötődött a Samandrielhez.

A lap szerint a Samadriel, amely Fehérvári úti irodájának falára „A gondtalan jövő teremtője” feliratot is felfestették, akár évi 110 ezer százalékos kamatot is ígért a befektetőknek. A lapnak a cég egyik volt alkalmazottja azt mondta, hogy látott olyan virtuális számlaegyenleget is, amelyik egymilliárd forintot mutatott, és 2022 őszén már mintegy egy 2500-an fektettek be náluk pénz.