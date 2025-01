Kifogott a koreai influenszeren, amikor kikérte egy magyar hentesbolt teljes kínálatát

Tovább folytatta magyar körutazását a mukbangvideók koreai sztárja, a több mint 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang. Miután a legutóbbi videóiban klasszikus belvárosi turistaetető éttermeket keresett fel, most a Pléh Csárda után újra belevetette magát a magyar gasztronómia zsírban tocsogó világába, és felkeresett egy tipikus hentesüzletet a Dohány utcában.

Nem szégyenlősködött, és úgy döntött, mindent megkóstol, amit a pultban lát, de így is alig fért el a kis asztalon: kapott hurkát és kolbászt, fasírtot, szalonnát, grillcsirkét, sült- és rántott húsokat is. Kapásból egy szép nagy darab sült császárral kezdett, amit majonézbe tunkolt, hogy ne legyen olyan sós. Bőrével együtt ette meg, miután megjegyezte, hogy látja a hasonlóságot az Ázsiában is népszerű, sertéshasból készült ételekkel.

Természetesen a hentesbolt vásárlóközönsége ugyanolyan megdöbbenéssel követte az eseményeket, mint a Pléh Csárda vendégei. Egy kikerekedett szemű idősebb férfi először azt hitte, hogy fogadásból kell ennyit belapátolnia a fiatal nőnek, majd tovább hitetlenkedett, amikor megtudta, hogy Tzuyangnak több YouTube feliratkozója van, mint Magyarország lakossága.

Jóízűen falatozta tovább a húsokat, ugyan néha hiányolta a kimchit és a rizst, de utóbbit pótolta fehér kenyérrel, a tormás szószt pedig a magyar wasabi megfelelőjének nevezte. A véres hurka is ízlett neki, így megtudhattuk, hogy Koreában is létezik egy hasonló étel, csak abba üvegtésztát tesznek.

Nehéz szavakkal leírni a jelenséget, mert tényleg döbbenetes mennyiségű zsíros húst falt fel, eddig ilyen teljesítményt még Fekete Lászlótól és Németh Szilárdtól sem igazán láthattunk. A közeli képek sem segítették a videó megemésztését, a 444 szerkesztőségében többen kajakómába estünk csupán a megnézése után. A valóság viszont közbeszólt, és kifogott az influenszeren is a só-, zsír- és kalóriamennyiség, ezért kénytelen volt a maradékot elcsomagoltatni egy elviteles dobozba. Hogy megéhezett-e még ezek után este a hotelszobájában, az minden bizonnyal egy sokakat foglalkoztató kérdés marad.

Kaptunk cserébe ízelítőt a videó végén a következő epizód tartalmából: Tzuyang a Nagyvásárcsarnok kínálatából fog szemezgetni, az már biztos, hogy terítékre kerül a halászlé, a töltött káposzta és a sült csirkecomb is.

A megállás nélkül zabáló, túlfogyasztó és önkizsákmányoló influenszer-kultúráról itt írtunk bővebben, a videó pedig ide kattintva érhető el.