Donald Trump szerint az olcsó kínai AI-modell berobbanása figyelmeztető jel az amerikai cégek számára

Donald Trump is megszólalt a kínai DeepSeek által fejlesztett nyelvi modell berobbanásával kapcsolatban.

Az amerikai elnök azt mondta, a kínaiak által fejlesztett mesterséges intelligenciának figyelmeztető jelnek kell lennie az amerikai iparág számára. Az érintett cégeknek nagyon kell koncentrálniuk, hogy megnyerjék a versenyt.

A DeepSeek által fejlesztett nyelvi modell jóval kevesebb pénzből fejlesztve tudott nagyon hasonló eredményt produkálni, mint mondjuk az OpenAI vagy az Anthropic modelljei. Trump ezt a tényt pozitívumnak tartja, mert azt bizonyítja, hogy nem kell olyan sok pénzt költeni a fejlesztésekre.

photo_camera Donald Trump Fotó: JIM WATSON/AFP

A nyugati techcégek részvényei hétfőn kezdtek zuhanni a tőzsdéken, miután a DeepSeek R1 nevű ingyenes, nyílt forráskódú modellje az elmúlt napokban az AppStore legtöbbször letöltött alkalmazása lett. A bejelentés hatására a csúcstechnológiás chipeket gyártó Nvidia egyetlen nap alatt 300 milliárd dollárt veszített becsült piaci értékéből, ami a legnagyobb egynapos piaci esés valaha.

Nemcsak az Nvidia bukott hétfőn, a holland ASML részvényei 8,5 százalékkal, a Microsoft papírjai pedig hat százalékkal estek. A nap egyik legnagyobb vesztese az AI fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátásával is foglalkozó Siemens Energy lett, melynek árfolyama 22 százalékkal zuhant.

A mostanában nyíltan trumpista techbefektető, Marc Andreessen a kínai DeepSeek modelljét az AI Szputnyik-pillanatának nevezte, utalva arra, hogy a Szputynik fellövése is komoly meglepetésként és sokként érte az amerikai kormányt és a gazdaság szereplőit. A DeepSeek berobbanásáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The Guardian)