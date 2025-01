A magyar kormány lapja a kínai külügyminisztérium jelentése alapján elemzi a szerbiai helyzetet

„Márki-Zay Péter néhány órával Miloš Vučević szerb miniszterelnök lemondása előtt figyelmeztetett: vigyázó szemeinket érdemes Belgrádra, vagy a pozsonyi tüntetésekre vetni. De vajon tudhatott Márki-Zay Péter a szerb miniszterelnök lemondásáról, vagy csupán véletlen egybeesésről van szó? A rendelkezésre álló információink szerint az egykori miniszterelnök-jelölt kelet-közép-európai régió felforgatására utaló »intelmei« nem légből kapottak.”

Így kezdődik korunk Szabad Népének, a Magyar Nemzetnek a szerbiai helyzetet elemző cikke.

Az ősszel leszakadt a kínai Belgrád-Budapest vasúti beruházás keretében rosszul felújított újvidéki vasútállomás előteteje, amit kétszer is átadtak, egyszer Orbán Viktor jelenlétében. A szerencsétlenségben 15 ember halt meg. Azóta folyamatosak a tüntetések, hétfőn pedig a miniszterelnök és az újvidéki polgármester is lemondott.

A Magyar Nemzet most arról ír, hogy a kínai külügyminisztérium az újvidéki tragédia előtt három hónappal kiadott egy figyelmeztető közleményt arról, hogy az Egyesült Államokban alapított National Endowment for Democracy (NED) évek óta beavatkozik más országok belügyeibe, szít indulatokat, hajt végre szabotázsokat.

A kínai dokumentum szerint ez a szervezet támogatta a 2004-es ukrajnai narancsos forradalmat, később is pénzeltek ukrán civilszervezeteket, és 2013-14-ben is ők szították a feszültséget az országban.

photo_camera Tüntetés Belgrádban Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A kínaiak szerint a NED Szerbiában is aktív, az USA-párti ellenzéket akarja hatalomra juttatni. (Valójában EU-párti ellenzéke van Szerbiának, ha nem is túl izmos.) A tavalyelőtti iskolai vérengzések után is a mostani forgatókönyvet vette elő az ellenzék, és kényszerített ki választásokat, áll a dokumentumban.

Az külön vicces, hogy a kínaiak egyik vádpontja szerint a mostani tiltakozók annak a Srđa Popovićnak a módszereit veszik át, aki a kilencvenes években az utcán harcolt a gyilkos, Szerbiát nyomorba taszító Slobodan Milošević rezsimje ellen. Amelyiknek az egyik legnagyobb külföldi támogatója éppen Kína volt. Milošević rendszerének tájékoztatási minisztere az az Aleksandar Vučić volt, aki most Orbán Viktorhoz hasonló autokrata eszközökkel vezeti Szerbiát a Milošević-féle szocialistákkal koalícióban. (Amúgy az 1999-es NATO-bombázás egyik legtragikusabb tévedése volt, amikor egy amerikai gép a kínai nagykövetséget is bombázta, megölve három újságírót.)

A végén a magyar ellenzék is megkapja a magáét. A 2022-es választások előtt szerintük a NED pénzelte a magyar ellenzéket.