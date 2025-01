Fegyelmi eljárás indul az Iron Swim volt edzője ellen, aki a női sportolóknak tett szexuális célzásokat

Fegyelmi eljárást indít a Magyar Úszószövetség az Iron Swim korábbi edzője ellen, aki női sportolóknak tett szexuális célzásokat, írja az M4 sport a MÚSZ közleménye alapján.

Tavaly szeptemberben számoltunk be arról, hogy a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöksége vizsgálóbizottságot állított fel, miután arról jutott el hozzájuk információ, hogy az Iron Swim úszóklub egyik edzője szexuális célzásokat tett a női sportolókkal szemben. Ez azután történt, hogy az Iron Swim április 20-án „munkáltatói figyelmeztetést” küldött az edzőnek a fentiek miatt, a levelet pedig Hosszú Katinka írta alá. Az edzőt akkor figyelmeztették, hogy „ha nem megfelelően teljesíti a munkaviszonyából származó kötelezettségeket, akár azonnali hatállyal is felmondhatnak neki, a sportal.hu szerint azonban az edző még 140 nappal ez után is a klubnál dolgozott”

A MÚSZ közleményében azt írják:

„A bizottság – amelynek rajta kívül dr. Tausz Katalin, Danks Emese, Tornyossy Mónika és dr. Ugrin Tamás volt a tagja – több meghallgatást tartott, ezeken megismerhették az edző, az érintett versenyzők, szülők és a klub vezetőinek álláspontját is.

Mindezek alapján a testület fegyelmi eljárás megindítására tett javaslatot, ugyanakkor megfontolásra ajánlja, hogy a jövőben a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző-versenyző kommunikációról. A bizottság hangsúlyozta az etikai normák ismeretének fontosságát, illetve azt, hogy a Z- és Alfa-generációs fiataloknál egyre kevésbé hatékonyak a korábbi tapasztalatokon alapuló kommunikációs eszközök.

Az elnökség megtárgyalta az elhangzottakat, Wladár Sándor pedig bejelentette, hogy elnöki hatáskörben elrendeli a fegyelmi eljárás megindítását.”