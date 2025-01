Tabutörés: a CDU-CSU az AfD-vel együtt tolta át a bevándorlás-korlátozó indítványt

A német szövetségi parlament szűkszavúan elfogadta a bevándorlás szigorú korlátozását sürgető indítványt, ami rendkívül ellentmondásos volt, mivel a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland párt támogatta.

Az indítványt a konzervatív ellenzéki CDU-CSU terjesztette be, és többek között az AfD is támogatta, ezzel megtört a bevándorlásellenes párttal való együttműködés régóta fennálló tabuja.

photo_camera Björn Höcke egy AfD-s kampányeseményen 2024. augusztus 24-én. Fotó: HANNES P ALBERT/dpa Picture-Alliance via AFP

A törvényjavaslat szerint a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik.

A képviselők a szavazáson 348 igen szavazattal, 345 nem ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadták el.

Az előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akiknek nincsen érvényes beutazási okmányaik és nem esnek az EU-s szabad mozgás hatálya alá, és ez kifejezetten vonatkozik azokra is, akik Németországban akarnak menedékkérelmet benyújtani. A szabályozás a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbe vételéről és a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti.

A kiutazásra kötelezett bűnelkövetőket, illetve azokat, akik potenciálisan fenyegetést jelenthetnek, határozatlan ideig őrizetben tarthatják, míg önkéntes alapon el nem hagyják az országot, vagy kitoloncolásuk végrehajthatóvá válik. A szabályozás tartós határellenőrzéseket is sürget.

A CDU/CSU egy további beadványa, ami átfogó reformjavaslatokat tartalmazott a szigorúbb bevándorlási politika megvalósításához, illetve a biztonsági szervek jogköreinek kiterjesztéséről nem kapott többséget. Utóbbi előterjesztés 190 támogató és 509 ellen szavazatot kapott 3 tartózkodás mellett.

Korábban Olaf Scholz kancellár figyelmeztette az ellenzéket, hogy „megbocsáthatatlan hiba” lenne az AfD segítségével elfogadni a javaslatokat.

Miközben az amerikai Elon Musk arról szónokol, hogy a németek vetkőzzék le a történelmi bűntudatukat, a német szélsőjobb már 20 százalékon áll. Ebben a cikkben végigvettük, hogyan jutott idáig Németország. (Guardian, MTI)