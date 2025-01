Kutyapárt a Tiszának: Kormányváltás ide, kommentelgetés oda, Budapest működését megakasztani nem felelős városvezetés

A Tisza Párt fővárosi frakciója szerdán kivonult a fővárosi közgyűlésről, miután kedden a Tulajdonosi Bizottság ülésén levették a napirendről a javaslatukat, hogy a fővárosi cégvezetőket nyílt pályázattal válasszák meg. A javaslatot Vitézyék támogatták, más nem. Az ellenzők azzal érveltek, a javaslat tele van hibákkal, jogszabályellenes felvetésekkel.

Végül Baranyi Krisztina nyújtott be egy olyan módosítót, hogy a pályázati kiírást a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá, és az eredményt is itt állapítsák meg. Baranyi szerint az a fura helyzet alakult ki, hogy a Tisza Párt álláspontját most a Kutya Párt képviseli ezzel a módosítóval.

A kivonulás után a tiszások aztán visszatértek, a szavazáson is bentmaradtak, de a második napirendi pontnál nem szavaztak. Baranyi Krisztina módosító javaslata nem ment át.

A szerdán történtekre reagált végül egy Facebook-posztban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, miszerint ők is alkalmazták már korábban a kivonulást, például a közösségi költségvetés kisemmizésekor, de ahogy írták: „a működést nem blokkoltuk”.

„Azzal, hogy a Tisza bent volt a szavazáson, sok fontos, városüzemeltetéssel kapcsolatos szavazás eredménytelen lett, hiszen a jelenlévők többsége számít. Ők pedig nem szavaztak. Ezzel számos olyan előterjesztés nem ment át, amely a város napi működéséhez kell. Szociális ellátások, el nem induló inkubátorház pályázat, közlekedés, lehet bármi – a Tisza frakció csak ült és blokkolta ezeket” – írta a Kutyapárt, akik szerint mindez elkerülhető lett volna, ha a Tisza megszavazza a kompromisszumos javaslatukat, ami szerintük a Tisza „szellemiségének mentén íródott, az eljárást még demokratikusabbá téve”.

„A Kutyapárt pont azt akarta elkerülni, ami most történt: nem volt semmilyen összeesküvés elmélet meg handabanda. Most már mondjuk mindegy. Akárhogy is van, kormányváltás ide, kommentelgetés oda, az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését. Legyen minden jobb!” – fejezte be posztját az MKKP.