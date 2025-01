Direkt dudálnak a kamionosok egy szombathelyi utcában hajnali ötkor, hogy a lakók kikészüljenek és a fekvőrendőr leszerelését kérjék

Fantasztikus sztorit írt meg a nyugat.hu:

egy szűk szombathelyi utcában, ahol évek óta rendszeresen száguldoznak az autók, és az ott található telephelyek miatt különösen sok teherautó és kamion közlekedik, a lakók kérésére fekvőrendőrt szereltek fel.

A Teleki Blanka utcában működő fuvarosoknak azonban nem tetszik a dolog, ezért azt találták ki, hogy bosszúból hajnalban már 5 órától kezdve dudálással ébresztik fel a lakókat, hogy megtörjék őket.

A helyzet annyira elmérgesedett, hogy egy lakó és egy kamionos össze is verekedtek, ami miatt jelenleg is folyik a rendőrségi eljárás. A lakók a környékbeli vállalkozók bosszúja miatt az önkormányzathoz fordultak. A panaszban az is szerepel, hogy most már nemcsak hajnalban, hanem napközben is dudálnak, és direkt gyorsan hajtanak.

A lakók kínzása mögötti logika feltehetőleg az, hogy mivel a fekvőrendőrt egyelőre csak ideiglenes, kísérleti jelleggel szerelték fel, ha a helyiek megtörnek, maguk fogják kérni, hogy azt ne véglegesítsék. A helyiek tudomása szerint az egyik érintett fuvaros vállalkozó külön csoportot hozott létre egy közösségi oldalon arra, hogy ott biztassa dudálásra a saját dolgozóit.

„A gyereket fél nyolcra viszem iskolába, de a hajnali dudálások miatt már reggel 5 órától ébren van, és nemcsak ő, más gyerekek is” - nyilatkozta egy lakó a nyugat.hu-nak.

Egy, a Nyugat által megkérdezett, az utcában telephelyet fenntartó vállalkozó azt mondta, hogy ők nem a száguldozás mellett vannak, megértik, hogy szükség van a forgalomlassításra, de a fekvőrendőrrel nem értenek egyet. Szerinte nem tesz jót a kamionoknak, amikor öt tengely áthuppan rajta, az árut is összerázza, ráadásul nagy hanghatással is jár. A fuvaros - aki egyébként azt állította, hogy nem tud a hajnali dudálásokról - inkább automata traffipaxot szeretne a fekvőrendőr helyett.

Bokányi Adrienn, a körzet helyi képviselője a lapnak azt mondta, hogy a városstratégiai bizottság február végi ülésen döntenek majd a fekvőrendőr véglegesítéséről, így az addig biztosan kint marad.