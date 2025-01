Ismét nyomkövetőket tettek nemzeti konzultációs borítékokba a kutyapártosok, az eredmény még vadabb lett, mint az előző alkalommal

Az év végén a gazdasági semlegességről meghirdetett nemzeti konzultáció három kérdőívét is úgy adták postára kutyapárti aktivisták, hogy a borítékban a kérdőív mellett egy nyomkövetőt is elhelyeztek. Hasonló akciójuk volt már a múlt év elején is, akkor nem három, csak egy nyomkövetős levelet adtak postára, de így is kiderült, hogy a levelük még a postán pihent, amikor a kormány már lezárta a konzultációt és eredményt hirdetett.

A mostani akció még ennél is meglepőbb eredménnyel zárult. Sándor Balázs, a párt politikai koordinátora azt írja, hogy a két Apple Airtaggel és egy Samsung Smarttaggel ellátott, Szegeden, Vasadon és Helvécián december 18-án és 19-én feladott leveleik pár nap alatt eljutottak a budaörsi postaközpontba, ahonnan karácsony után indultak tovább. Innen idézet Sándor Balázstól:

„December 27-én a Vasadról feladott, december 28-án a szegedi, december 31-én pedig a helvéciai levelünk érkezett a Pro-M Zrt.-hez. Erről a helyről azóta sem mozdultak tovább a nyomkövetők. Utánajártunk, hogy mit lehet tudni a cégről. Weboldalukon azt írják, hogy rádiótávközléssel foglalkoznak és ők biztosítják az állami szerveknek a kommunikációs csatornákat. Referenciáik között található a Belügyminisztérium, a titkosszolgálatok, a rendőrség és a TEK is.”

A párt közérdekű adatigénylést küldött január közepén a Pro-M-hez, hogy megtudják: a cég milyen feladatokat lát el a nemzeti konzultációk kiértékelésében. A 2005-ben alapított, 2012 óta előbb a NISZ Zrt.-n keresztül, majd 2024. szeptember 10-e óta közvetlenül a magyar állam tulajdonában álló Pro-M néhány napon belül válaszolt is, eszerint „a nemzeti konzultációk kezelésében, kiértékelésében nem vesz részt” a társaság, „ilyen feladata nincs”. Az erről szóló emailt egy hét alatt kétszer is elküldték Sándornak, aki az esetről szóló írásában így összegzi az esetet: