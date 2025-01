Ki lesz Európa első számú Trump-suttogója? A Politico szerint Meloni, Duda és Morawiecki is megelőzi Orbánt

Egytől ötig pontzozott listát állított össze arról a Politico, hogy melyik európai vezető állhat a legjobban a Donald Trump figyelméért folytatott kontinentális versenyben. Ami a lap szerint Európa frissen felfedezett versenysportja.

A lap értékelése szerint pillantnyilag Georgias Meloni olasz miniszterelnök vezet a versenyben, de még az ő lőlapja sem hibátlan.

Georgia Meloni olasz miniszterelnök

Ami Meloni mellett szól:

Ő volt az egyetlen uniós vezető, akit Trump meghívott a beiktatására.

Elon Muskkal is feltűnően jóban van, a Notre Dame újnanyitásakor tartott Trump-meloni taléálkozót is ő hozta össze.

Mar-a Lagóban is találkoztak, ahol Trump “fantasztikus nőnek” nevezte, de ami fontosabb, fgesztust tett neki azzal, hogy letárgyalta egy Iránban fogva tartott olasz tőúsz kiengedését.

Meloni külügyminisztere az egyike annak a mindössze 4 uniós külügyminiszternek, akik a beiktatás óta beszéltek amerikai kollégájukkal, Marco Rubióval.

Ami Meloni ellen szólhat:

Jóban volt a Biden-adminisztrációval is.

Az olasz katonai költés a GDP 2 százaléka alatt van és idén csökkenni fog, miközben Trump 5 százalékot várna el az európaiaktól.

Muskkal ápolt híres barátsága ellene fordulhat, ha a milliárdos kiesik a pixisből Trumpnál.

Osztályzata: 4/5

Andrzej Duda lengyel elnök és Mateusz Morawiecki ex-miniszterenök

A teljesen MAGA-kompatibilis Mateusz Morawiecki nyíltan beszél arról, hogy ő lenne az ideális összekötő Európa és Amerika között és nem beszél a levegőbe, hiszen őt Trump meg is hívta a beiktatására. Dudát pedig nemcsak kedveli, de jól is ismeri Trump, mert első ciklusa alatt többször is találkoztak. Igaz volt olyan is, hogy más dolga akadt és az elnök az utolsó pillnatban lemondta egy találkozójukat, A probléma mindkettővel az, hogy nemsokára már egyikük sem lesz pozícióban. Ez viszont nem feltétlenül kizáró ok a közvetítői szerepet nézve, feltéve, ha a közelgő lengyel elnökválasztást a PiS jelöltje, Karol Nawrocki nyeri.

Osztályzatuk: 3,5/5

Orbán Viktor magyar miniszterelnök

Ami Orbán mellett szól:

Kétszer is találkozott Trumppal Mar-a-Lagóban

Évek óta nyíltan támogatja az amerikai elnököt.

Maga Trump gyakran említi őt név szerint és egyszer „nagy embernek” nevezte

Nemcsak maga Trump, hanem az őt támogató MAGA-aktivisták is szoros kapcsolatot ápolnak Orbán körével Washingtonban és Budapesten is, például a Heritage Foundation nevű kutatóintézettel, amelyik a Trump második ciklusának tervezett reformajiat dolgozta ki “Project 2025” címmel.

Ami Orbán ellen szól:

A bökkenő az lehet, hogy Orbán Oroszország- és Kína-párti politikája végül elkaszálhatja őt az immár hivatalba lépett Trumpnál.

Miközben Trump további szankciókat tervez Oroszország ellen, Orbán ezen a héten még ezen szankciók uniós vétójával fenyegetett, ha nem is váltotta ezt be végül.

Orbán látványosan udvarol a kínaiaknak, vasútat építtet velük és behívta az akkugyáraikat.

Nyilvánosan visszautasította Trump kérését az 5 százalékos védelmi költésre.

Orbán saját maga sem biztos abban, hogy valóban kompatibilis-e Trumppal, minisztere, Bóka János legalábbis erről beszélt a napokban.

Osztályzata: 3/5

A többi, versenben lévő jelöltről, Emmanuel Macrontól az Orbánnal azonos pontszámmal álló Nigel Farage-ig olvasd el a Politico cikkét!