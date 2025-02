Hétvégi olvasnivalók 19. századi módszerekről és matricaháborúkról

Jó reggelt! Ez a 444 napindító hírlevelének hétvégi verziója. Van többféle hírlevelünk is, itt lehet válogatni.

Rákosrendező

1985-ben Donald Trump New York legnagyobb üres telkére, egy rendezőpályaudvarra álmodott egy óriási fejlesztést. A projekt ékköve egy 500 méteres felhőkarcoló lett volna. A helyiek túl grandiózusnak tartották a terveket, és ellenálltak. A csatába a polgármester is látványosan beszállt. Ismerős valahonnan? Mini-Dubaj kísértetiesen emlékeztet Trump 40 évvel ezelőtti, kudarcba fúlt álmára.

photo_camera Az eredeti tervek.

A héten folytatódott a kormány által arab befektetőknek szánt rákosrendezői terület körülötti csatározás. A történetet egyre nehezebb követni, a kormány részéről ellentmondásos a kommunikáció. „Ha a főváros él az elővásárlási jogával, az állam él a visszavásárlási jogával, és a kör itt be is zárult” – ezt Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke mondta, akit a hét elején kerestünk meg, hogy segítsen tisztán látni a helyzetet. A Főpolgármesteri Hivatal igazgatója azt mondta, ha a területen megjelent Garancsi-féle cég is él az elővásárlási jogával, akkor fele-fele arányban részesednének Rákosrendezőből. Arról is írtunk, hogy Nagy Márton testvérének régi csapata rakta össze a projekt szerződését.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A fideszes fővárosi képviselők az elővásárlási jog érvényesítése ellen szavaztak, Szentkirályi Alexandra a saját férje, a honvédelmi miniszter közleményével támasztotta alá a döntést. A fideszes ellenkezés ellenére a Főváros végül megszavazta az elővásárlást. Orbán még ezt megelőzően, kedden az Egyesült Arab Emírségekbe repült, Szijjártó Péter külügyminiszter szerint pedig minden rendben van Rákosrendező körül, a magyar-arab együttműködés új területeken folytatódhat tovább.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lázár János is megszólalt az ügyben, szerinte vidéken a terület körüli vita nem igazán érthető, mert onnan az látszik, hogy a kormány próbál egy problémát megoldani, erre rátámadnak. Miután Lázár János kifogásolta, hogy a Karácsonyra bízott város közepén nagy a kosz, Karácsony azzal reagált, hogy ennyi erővel Lázár kastélyának kitakarítását is rábízhatnák, mivel Rákosrendező állami tulajdonban van. Egyébként a miniszternek épp akkor jutott eszébe megválni 10 százalékos magánérdekeltségétől a Divatcsarnokban, miután megkötötték azt a szerződést, amely szerint ott lesz a mini-Dubaj értékesítési központja.

Budapest

Bár a szerdai közgyűlésen megszavazta az elővásárlást, a szavazások jelentős részét bojkottálta a Tisza-frakció, mert a cégvezetői pályázatokra vonatkozó javaslatuk nem ment át a Tulajdonosi Bizottságon. Magyar szerint összejátszott a Fidesz és az óbaloldal, noha a javaslat ellen jogi kifogások voltak. Ha a Tisza folytatja a bojkottot, Kiss Ambrus szerint nem tud működni Budapest.

photo_camera A közgyűlésről kivonult Tisza frakció hűlt helye. Fotó: Bankó Gábor/444

Matricaháború

A MOME vezetésének nem tetszik, hogy a diákok matricákkal tiltakoznak az intézmény kézi vezérlése ellen. A kuratórium elnökét kritizáló matricákat azonnal elkezdték leszedetni, miközben a diákok szerint aktívan nyomoznak a tettesek után – ezt az egyetem tagadja. Az intézményben komoly bizalmi válság alakult ki a MOME egészét átalakító Jövő Egyeteme projekt eddigi lépései, a karácsonyi szünetre időzített, nagy felháborodást kiváltó személyi döntések és az érdemi kommunikáció hiánya miatt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Integritás

Az Integritás Hatóságnak „nincsenek olyan jogosítványai és hatáskörei, amelyekkel önmaga, egyedül a siker reményében léphet fel a magyarországi korrupció ellen, vagy a törvényben leírt feladatait hatékonyan el tudná látni” – mondta Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a 444-nek adott interjújában.

photo_camera Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Fotó: Németh Dániel/444

A hatóság vezetőjét két hete gyanúsították meg, aztán kiderült, hogy a hatóság vizsgálta Mészáros Lőrinc egyik cégét, de a NAV-val közösen a Nyitrai Zsolt fideszes politikus által promotált gondosórák körül is nyomoztak. A hatóság elleni nyomozás során a Mészáros-féle Valton Security vagyonvédelmi cég és a hatóság közötti szerződéseket is vizsgálják.

Emléktábla

Urbán Dániel ügyvéd és hipszter popzenész a kerület legszerényebb embere, egy középiskolás lány megmondja a frankót a Pendragon legendáról, két politikus új oldaláról mutatkozik be és a végén még a holokauszt emléknapja is vidámabb tud lenni egy kicsivel. Helyszíni beszámolónk egy szomorú nap legklasszabb eseményéről.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Belpol

Míg Orbán Viktor szerényen él, hatmillió forintból, addig Bayer Zsolt varacskosdisznót, Semjén Zsolt impalát, Bánki Erik orrszarvút lőtt. A kormány kedvenc publicistája csak 2024 májusában körülbelül 2650 dollár értékben lövöldözött állatokra Namíbiában.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Bár Orbán az elmúlt két évben arról beszélt, hogy az Oroszország elleni uniós szankciók nem működnek, miután Donald Trump újabb szankciókat hirdetett, a magyar miniszterelnök furcsa megfejtéssel állt elő: Amerika Oroszország elleni szankciói egészen mások, mint az uniósak, mert Trumpék a béke miatt akarnak szankciókat, az EU viszont azért, hogy Ukrajna nyerjen.

photo_camera Fotó: FERENC ISZA/AFP

Ennek megfelelően bár korábban Orbán azt mondta, behúzza a féket, végül most sem vétózza meg Magyarország a Moszkva elleni szankciókat.

Konferenciák és bemutatók szervezésével foglalkozik majd a Tisza Párt által alapított cég.

Nyomkövetőt tett a nemzeti konzultációba a Kutyapárt, furcsa helyen kötött ki.

AI-jaj

A DeepSeek érvelni tudó algoritmusát állítólag hatmillió dollárból fejlesztették, mégis olyasmi eredményre képes, mint az OpenAI legjobb nyilvános modellje. Ha tényleg sikerült ennyiből összehozni, az súlyos kérdéseket vet fel a százmilliárd dolláros AI-fejlesztési programokkal kapcsolatban is. Egy nap alatt ezermilliárd dollárt söpörhet ki a nyugati tőzsdékről az olcsó kínai AI-modell okozta sokk.

photo_camera Fotó: Riccardo Milani/Hans Lucas via AFP

Műkincs

35 fős nyomozócsapat próbálja kézre keríteni azt a három férfit, akik brutális módszerrel loptak el 2000-2500 éves, színarany román nemzeti műkincseket egy holland múzeumból. A múzeumi világ tart attól, hogy ha elszaporodnak az ilyen rablások, azzal nem tudnak majd mit kezdeni, Románia pedig tombol, és példátlan kártérítést követel.

Élőben

A tévéstúdióban fogták el a rendőrök a volt lengyel igazságügy-minisztert, ezt lényegében élőben követték a nézők. Az exminiszter hónapok óta nem volt hajlandó megjelenni a Szejmben a Pegasus-vizsgálóbizottság ülésén. A jobboldal politikai üldöztetést kiáltva tiltakozik, és mártírt farag a lengyel igazságszolgáltatást átalakító volt miniszterből, aki a gyanú szerint politikai ellenfelei és ügyészek ellen vetette be az izraeli kémszoftvert.

photo_camera Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

Módszerek

A Kolumbiával szemben kitört konfliktus is megmutatta, Trump komolyan gondolta, amit a beiktatási beszédében mondott: 120 évvel ezelőtti amerikai külpolitika térhet vissza, lágy beszéd nélkül, furkósbotokkal. A módszer első bevetése sikerrel járt, Kolumbiára végül ki se vetette a vámokat, mert az úgy döntött, mégis fogadja a kitoloncoltakat.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Trump egyébként az összes Amerikában illegálisan tartózkodó bevándorlót hazaküldené, ami azonban sok pénzbe kerül, és jogi akadályokba ütközik. A gazdasági hatásokról nem is szólva.

Nagy port kavart Elon Musk múlt szombaton a szélsőjobbos AfD gyűlésén tett kijelentése, miszerint ideje lenne, hogy Németország továbblépjen a múltja miatt érzett bűntudaton. Szily László feltette a kérdést: Neonáci lenne a német választók ötöde?

photo_camera Musk bejelentkezése az AfD gyűlésére Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Négy Qubit