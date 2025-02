Krasznahorkai: Hatalmas a jogfosztott, tanulatlan tömeg, és nagyon sok a szemétláda

„Most Orbán és társai dicsőségesnek mondják a történelmünket. Ez több mint nevetséges. A magyar történelem csak vereségekből áll” - mondta Krasznahorkai László egy interjúban Stockholmban, miután a svéd fordítójával együtt átvette a Herscht 07769 című regényéért odaítélt Kulturhuset Nemzetközi Irodalmi Díjat.

A magyarul 2021-ben megjelent regény egyetlen, 423 oldalon át kanyargó mondatba írt általános és kelet-európai kilátástalanságának megfelelően Krasznahorkai mély és általános kelet-európai reménytelenséggel igyekezett elmagyarázni a Svenska Dagbladet szerkesztőjének, a szintén irodalmár Cecilia Hanssonnak, miért érzi úgy, hogy Magyarországnak annyi.

photo_camera Krasznahorkai egy madridi könyvbemutatón 2018-ban Fotó: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Picture-Alliance/AFP

„Ma Magyarországon már nincs remény” - mondta a beszélgetésben a korábban Berlinben, mostanában Budapest mellett inkább a Monarchia más városaiban, Triesztben és Bécsben élő Krasznahorkai László, és a tatárjárástól a törökdúláson át gyorsan Trianonig jutott, melynek máig tartó traumáját szerinte Orbán Viktor és szélsőjobboldali csoportok sikeresen használják fel.

Az interjút közismerten ritkán adó író egy szélsőjobbos tüntetés „Vesszen Trianon” plakátját felidézve magyarázta, hogy már minden teljesen mindegy: „Trianon egy párizsi kastély volt, ahol a békeszerződést aláírták, semmi más. Ennyire műveletlenek ma az emberek” - magyarázta. „Ma Magyarországon már nincs remény, és ez nem csak az Orbán-rezsim miatt van, hanem az ilyen emberek miatt is. A probléma nemcsak politikai, hanem társadalmi is. Ez egy elveszett generáció” - mondta.

„A demokrácia nagyon törékeny, hatalmas a jogfosztott, tanulatlan tömeg, és nagyon sok a szemétláda.

Egy teli vasúti kocsiban elég, ha egy neonáci van” - idézte Krasznahorkai szavait a svéd szerző, hozzátéve, hogy az elmúlt tíz évben Magyarország EU-ellenesebbé vált, és felerősödött a bevándorlókkal és a menekültekkel szembeni retorika.

Krasznahorkai röviden érintette a Nobel-díj kérdését is, aminél most már jó pár éve mindig az esélyesek között emlegetik. „Nem akarok hazudni. Nagyon érdekes lenne megkapni ezt a díjat. Igazán meglepődnék azonban, ha megkapnám. De a figyelem? Ma egy stockholmi gyógyszertárban voltam. Senki sem tudta, hogy ki vagyok. Az irodalmi világ egy nagyon szűk kör. Az emberek talán vesznek könyveket - na de milyen könyveket?”

A svéd Kulturhuset díjat Krasznahorkai a magyarul 2021-ben megjelent Herscht 07769 című regényéért kapta. Az itthon a 2022-es Libri Irodalmi Díjat is elnyerő könyv Amerikában tavaly megjelent angol fordítása is jó úton halad a nemzetközi elismertség felé: pénteken jelentették be, hogy Ottilie Mulzet fordítása felkerült a New York-i Gregg Barrios Díj shortlistjére. Magáról a regényről itt írtunk komolyabban, arról pedig, hogy hogyan is érdemes Krasznahorkait olvasni, a Nem rossz könyvek podcastban beszélgettünk az író szerkesztőjével, Szegő Jánossal.