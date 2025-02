Nem találták a kulcsot, nem tudtak bemenni az öltözőjükbe a Paks-Győr meccsen a vendégek játékosai

Elindult az NB I tavaszi szezonja, nem is akárhogy. A Paks–ETO meccs második félideje nem kezdődött el időben. Az M4 kommentátora szerint azért, mert a szünetben a győri játékosok jó darabig a folyosón rostokoltak, nem nem találták ugyanis az öltözőjük kulcsát. Ha késve mentek be, késve is jöttek ki onnan, a pakisak 5 percig ácsorogtak a pályán, a győrieket várva. Ennek leginkább a kezdőrúgást elvégző paksi szurkoló örülhetett, aki egy plüssfigurával érkezett, és addig is a válogatott Ádám Martinnal beszélgetett.

A végül elkezdődött második félidőben mindkét csapat szerzett 1-1 gólt.