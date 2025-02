Fidesszencia: elhozná a NER a magas életet Budapestre

Még csak most kezdődött az év, de annyi minden történt a magyar közéletben, hogy csak kapkodjuk a fejünket, a sztorik nagy részére nem is emlékszünk már.

A felejtés megelőzése érdekében havonta összefoglaljuk a NER történéseit, legsúlyosabb döntéseit és legviccesebb pillanatait.

Januári felsorolásunk a teljesség igénye nélkül készült.

Rogán jól végzi a dolgát, szankciók és az eltérő békelogikák

„Érdemes megnézni, de azért Felcsút a király” – foglalta össze a Tiktokon Orbán Viktor az év eleji indiai útját, amiről igyekeztek nem beszámolni a nyilvánosságnak, de Hadházy Ákos leleplezte a nyaralást. Az is kiderült, hogy Orbánnak nincs hat lábujja, van viszont nyaraláshoz használt inge.

Orbánék napi 250 ezer forintot költhettek szállásra. Ez ahhoz képest még szerény is, hogy Nagy Márton - mint az a közérdekű adatigénylésünkből kiderült - az általa borzalmasnak tartott Párizsba magánrepülővel utazik és luxusszállodában kénytelen átvészelni a kint tartózkodást. De nemcsak ott.

Az indiai sajtóban megjelent fotóból derült ki, hogy Orbánt az ajurvédikus orvoslással foglalkozó Krishna Kumar kísérgette. Ezt a kormányfő azzal indokolta a Blikknek, hogy „ő az egyetlen indiai, akit ismerek és tud magyarul”, nem mintha Orbánnak gondja lenne amúgy az angollal, amit egynél több indiai beszél.

Az sokkal kevésbé lett volna meglepő, ha Deutsch Tamás vitt volna magával Magyarországról kísérőt Indiába. Mármint az alapján, ahogy az Európai Parlamentben villogtatta meg a kelenföldi angolját a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén. Deutsch 2009 óta EP-parlamenti képviselő, bár a Fidesz honlapjára feltöltött bemutatkozása szerint angolul és franciául is beszél, a videó alapján komoly kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban.

Amíg az ország vezetője a világ másik végéről jelentette, hogy „Makkegészséges vagyok”, addig a távozó amerikai kormány szankciós listára tette Rogán Antalt „a magyarországi korrupcióban való részvétele miatt”. A kormány a lépést kisstílű, megalapozatlan bosszúnak tartotta, a miniszterelnök szerint ez azt mutatja, hogy Rogán jól végzi a dolgát.

A korrupcióellenes harc egyedi magyarországi verziója, hogy nem a lopást kell eltörölni, hanem az arról szóló beszámolót. A Nézőpont Intézet ennek jegyében szólította fel a Transparency-t, hogy ne publikálja többet a korrupciós indexet. De az sem sok helyen fordul még elő, hogy az ügyészség kiszállt az elvileg a korrupció ellen küzdő Integritás Hatósághoz, az elnököt, Bíró Ferencet jelentős értékre elkövetett hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsították meg. Bíró a neki járó céges autó mellett egy másik autót is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére, amit a felesége használhatott, akit szintén meggyanúsítottak.

A hónap meglepetése volt, hogy Orbán Viktor nem ment el Donald Trump beiktatására. Ezt azzal indkolták, hogy a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián kell részt vennie Budapesten. Az első ránézésre is furcsa magyarázatot a kormányportálok és kormányhű megmondóemberek próbálták meg árnyalni, még jobban megmagyarázni, amiből egy akár még szórakoztatónak is nevezhető történet kerekedett ki. A Mandiner „2025 első hoax”-áról írt, volt szó arról is, hogy nem is szoktak külföldi politikusokat meghívni az amerikai elnök beiktatására, Deák Dániel pedig arról beszélt, Orbán Viktornak nincs arra szüksége, hogy ott legyen, hiszen Trumppal barátok, akármikor egyeztethetnek. Aztán jött a Politico, és megírta, hogy Orbán szerepelt a meghívottak listáján, megcáfolva ezzel az egész propagandát, és ott volt egy sor külföldi politikus is.

photo_camera Akiket meghívtak és el is mentek: Georgia Meloni olasz miniszterelnök és Javier Milei argentín elnök Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A Fidesz környékén óriásiak voltak a várakozások Trumppal kapcsolatban, de az Oroszország elleni szankciók kérdése kicsit lehűtötte a kedélyeket. Bár Orbán egy X-videóban keményen nekiment a szankcióknak, végül most sem vétózta meg azokat.

Meg kellett magyarázni ezt a döntést is, a Kossuth rádióban ezt igen sajátos logikával tette meg:

„Az amerikaiak és az európaiak két egymással szöges ellentétben lévő dolgot mondanak. Az európaiak azt mondják, hogy a szankciókat folytatni kell, sőt súlyosbítani kell annak érdekében, hogy az ukránok megnyerjék a háborút Oroszországban. (...) Az amerikaiak éppen ezért nem szankciót akarnak, hanem békét. Tehát az európaiak béke helyett akarnak szankciót. Az amerikaiak békét akarnak, és a béke elérésének egyik eszköze a szankció. Tehát ők azt mondják, hogy tárgyaljatok, ha nem tárgyaltok, akkor még súlyosabb szankciók is lehetnek, de ez két egészen különböző kávéház. Az európai logika teljesen más, mint az amerikai, az egyik háborús logika, a másik pedig békelogika”.

Ha az orosz szankciókban nem is, más témákban azért továbbra is szembemegyünk az EU-val. Éppen akkor, amikor a grúz hatóságok békés tüntetőkkel, politikusokkal és a független médiával szemben alkalmazott fellépésére válaszul az uniós külügyminiszterek felfüggesztették a grúz tisztségviselők vízummentes beutazását, Orbán és Kövér László a grúz parlament elnökét fogadta. Azt mondták, le kell állítani Brüsszel és a Soros-hálózat támadásait a békepárti georgiai kormány ellen. Az is belefért Brüsszel elfoglalásának második szakaszába, hogy egyedüliként blokkoljuk a közös EU-nyilatkozatot is a fehéroroszországi elnökválasztásról, és hogy kizárták az MCC bécsi egyetemét az Erasmusból.

Jó hírek, konzultáció, legyőztük a koronavírust

A kormány PR-osai - a trumpi világ beköszöntével a témaválasztásában mindenképpen váratlanul - úgy gondolták, hogy van mit megünnepelni a covid 5. évfordulóján. Mert igazi ünnepi videó lett, amit Orbán Viktor Youtube-csatornáján mutattak be, a főszerepben Orbán Viktorral, a mellékszerepekben is Orbán Viktorral. Akikről viszont egyáltalán nem volt szó: az a 43 297 áldozat, akik a hivatalos KSH-statisztika szerint a vírus miatt hunytak el 2020 és 2023 között Magyarországon. Vagyis a kormány PR-osai - némileg kifordítva a mondást - készítettek egy videót, amiben a kormányról csak jók hangzottak el, a halottakról pedig semmi.

Ha már jó hírek, a miniszterelnök boldogan jelentette be, hogy az emberek megkapják a nekik járó pénzt. „Komoly pénz állt a házhoz” – mondta, 1700 milliárdnyi kamatot fizetnek ki 800 ezer családnak az állampapírok után. A pénzt arra költhetjük, amire csak akarjuk, fantasztikus évkezdés, mekkora szerencse.

Fontos és rendkívüli hír volt a gazdaságpolitikai nemzeti konzultáció - aminél már az ívek gyártásával is a Mediaworksöt bízták meg - eredménye. A kormány az egyik legsikeresebbnek ítélte a sok közül. Hogy mi alapján, nem tudni, hiszen ha a közzétett számokat komolyan vesszük, ennél szinte csak sikeresebb konzultációkat bonyolítottak le. Szerencsére 99 százalékos támogató eredmények is születtek, ehhez képest mindössze 97 százalék támogatta, hogy szükség van a fiatalok lakhatásának támogatására. A béremelési program melletti 96 százalék pedig szinte már tiltakozásnak tűnik.

Volt más bomba sztori is ezeken kívül. Egy csütörtöki nap több száz magyar iskolában maradt el az oktatás bombariadó miatt, miután ismeretlen címről köremailben fenyegették meg az intézményeket. A bombafenyegetésekhez használt e-mail címmel előbb az orosz Yandexre regisztráltak, aztán pornóoldalakra. Bár többen is kifogásolták a rendőrség vizsgálati eljárását, az Országos Rendőr-főkapitányság végül 313 intézmény átkutatása után arra jutott, hogy mindenki biztonságban érezheti magát, az emailek mögött nincs valós veszély. Orbán ebben is meglátta a lehetőséget a migránsozásra, azt mondta, ha beengedtük volna a bevándorlókat, most nemcsak fenyegetéssel, hanem terrorcselekményekkel kellene szembenézni.

photo_camera Fotó: Isza Ferenc/AFP

És ha már magyar gyerekek:

Mini-Dubaj, Maxi-Dubaj, Rákos-Dubaj, Grand Budapest

A hónap ki tudja már hányadik slágertémája a rákosrendezői Mini-Dubaj/ Maxi-Dubaj/ Rákos-Dubaj /Grand Budapest/ beruházás volt: január 20-án derült ki, hogy aláírta a Rákosrendezőnél lévő mintegy 100 hektáros terület adásvételi szerződését a magyar állam és az arab befektető, az Eagle Hills Csoport. A területet 50,9 milliárd forintért adták el, amit részletekben kell kifizetni, legkésőbb 2039-ig. A beruházó 4944 milliárd forintnyi fejlesztést vállalt a területen.

A gigantikus beruházás környékén természetesen megjelentek a Fideszhez köthető szereplők is: Jámbor András országgyűlési képviselő és a Válaszonline kiderítette, hogy a terület egy részére szintén elővásárlási joggal rendelkező Stockton Zrt. a szerződés aláírása előtt gazdát cserélt, és Zelles Sándor átadta a céget Habony Árpád körének, majd felbukkant Garancsi István, Lázár János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is. A szerződést Nagy Márton testvére, Nagy Szilárd régi csapata rakta össze.

photo_camera Orbán Viktor az Egyesült Arab Emírségekben. Fotó: ABDULLA AL-BEDWAWI/AFP

A főváros igyekezett elrontani a magas élet budapesti megjelenését azzal a bejelentéssel, hogy egy cégükön keresztül elővásárlási joguk van, amivel élni fognak, ezt meg is szavazta a fővárosi közgyűlés. A jogi helyzet meglehetősen kusza, és most, hogy a főváros élne az elővásárlási jogával, még elképzelhető, hogy az állam élni fog a visszavásárlási jogával.

A kormány válasza: meghosszabbítják Bicskéig. Épp most járt az Emirátusokban Orbán, Szijjártó Péter meg is üzente, hogy megszületett minden megállapodás a Rákosrendező fejlesztéséről az Emírségekkel, és más területen is lesz együttműködés.

Kordon, filmesek és képzőművészek, varacskosdisznó

Jöjjön a tágabb értelemben vett kulturális és szellemi élet januári összefoglalója: az I. kerületi önkormányzat rögtön bekezdett egy nagy ötlettel, kordont raktak a Halászbástyához, és tábla hirdette, hogy 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. A lakossági ellenállás miatt ezt pár nap után csak úgy elbontották.

photo_camera Fotó: Petra, olvasónk

Herczeg Márk médiafogyasztási szokásainak köszönhetően pár nappal később már Fábry Sándortól volt hangos a média, aki a sepsiszentgyörgyi Pertu podcastben arról beszélt, hogy Kossuth-díjat szeretne, de „ezektől semmit” nem vár, utalva a mostani vezetésre. Erre Bayer Zsolt válaszolt: „Ön, Fábry úr, minden évben ott púposkodik közöttünk Kötcsén, beb...va hülyeségeket beszél, végtelenül nagyképű és arrogáns, miközben a teljesítménye úgy tíz éve egyenlő a nullával. De legalább amióta kormányzunk, egyetlen egyszer sem állt ki egyetlen egy ügyben sem mellettünk. Biztos nem volt rá ideje, mert lássuk be, nem kis elfoglaltság azt a két és fél milliárdocskát felvenni és elkölteni.”

Ha már Bayer, kiderült, hogy 2024 májusában egy namíbiai kiruccanás alatt 2650 dollár értékben lőtt ki állatokat, mégpedig egy gazellát, egy varacskosdisznót, egy kék gnút és egy impalát. Bayer az állatok trófeához használt részét Magyarországra szállíttatta, ahol preparálták azokat. Semjén is vadászott, de ő csak egy egyszerű impala trófeájával jött haza. Ezek szerint Bayer a jobb vadász.

Végre a MOME-ra is megérkezett a NER, a Brain Bar alapító, első számú fideszes dizájnmegmondó kuratóriumi elnök Böszörményi-Nagy Gergely egyetemén matricaháború indult a kinevezéseket ellenző hallgatók és a vezetők között. Az egyik gerillamatrica pont BNG-t mutatja, amint előbújik a napszemüveges rektor, a BNG-közeli Koós Pál maszkja mögül. A kiragasztott matricákat az egyetemi vezetés azonnal elkezdte leszedetni, és MOME-s hallgatóktól úgy értesültünk, aktívan próbálták kinyomozni a tetteseket is. Az eltávolítást kérdésünkre a MOME vezetése elismerte, a nyomozást tagadta.

A képzőművészek mellett a filmeseknek is kijutott a jóból, Orbán a hónap utolsó csütörtökén átadta Nemzeti Filmintézet (NFI) stúdiójának új, gigászi műtermeit Fóton, és nem mulasztotta el, hogy beszédében odaszóljon egyet a független filmeseknek: „Végre eljutottunk arra a pontra is, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is. Végül is ezt akartuk: legyen a film mindenkié” – mondta. Mondjuk kvázi csak a sokszor szívességből, zsebből, hobbiból leforgatott független filmek álltak meg a lábukon az elmúlt évben, ezek nagyobb nézőszámot és bevételt produkáltak tavaly, mint az NFI által támogatottak.

Annyi minden történt még, hogy szórakoztatóipari megfontolásokból csak szalagcímes formában közöljük a továbbiakat:

photo_camera Az MCC Női Közéleti Vezetőképző V. évfolyamának első képzési hétvégéje 2022 decemberében. A leírás szerint "a hölgyek a diplomácia, tárgyalástechnika, nyilvános beszéd, valamint a protokoll részterületeivel ismerkedhettek meg". Akik kint ülnek a színpadon: Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet vezetője, Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára, Balogh István, Magyarország kijelölt és felkészülő NATO nagykövete, Vigóczki Máté György, az MCC Geopolitikai Intézetének kutatója és Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője Fotó: MCC

Micsoda hónap volt, február végén ismét érkezünk egy hasonló összefoglalóval.