Gyermekvédelem a kegyelmi ügy után – ki és mit csinált az elmúlt egy évben?

2024. február 2-án, vagyis napra pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg a 444-en Kaufmann Balázs cikke, amelyből kiderült, hogy Novák Katalin 2023. áprilisában elnöki kegyelemben részesítette Kónya Endrét, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni felettese, Vásárhelyi János pedofil bűncselekményeit azzal, hogy az egyik gyereket vallomása visszavonására kényszerítette. Kónya a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért 3 év 4 hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

photo_camera A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Fotó: Kristóf Balázs/444

Az azóta kegyelmi ügyként elhíresült botrány nem csak a hazai belpolitikában okozott tektonikus mozgásokat, de ráirányította a figyelmet a hazai gyermekvédelmi rendszer, azon belül a gyermekotthonok súlyos hiányosságaira is.

Érdemes végigvenni, mi történt az azóta eltelt egy évben ezen a területen.

Kormányzati lépések

A kegyelmi ügy kirobbanása utáni első napokban a kormányzati kommunikációt, és a mellérendelt értelmezéseket is némi zavar jellemezte. Egészen február 8-ig kellett várni a direktívára, amikor is maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentkezett be, és reagált a kialakult helyzetre:

„A kormány nevében alkotmánymódosítást nyújtottam be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetése esetén kegyelmet kaphasson.”

A Sándor-palota a miniszterelnök alkotmánymódosítóját úgy kommentálta, hogy „a köztársasági elnök jó szívvel fogja aláírni az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt”. Novák azonban már nem írt alá semmit, se jó szívvel, se máshogy: két nappal később lemondott, ahogy a kegyelmi döntést ellenjegyző igazságügyi miniszter, Varga Judit is visszavonult a közélettől még aznap.

photo_camera Novák Katalin lemond február 10-én. Fotó: Sándor-palota/AFP

A nyomás azonban nem csökkent a kormányon: a politikai lépések mellett egyre erősebb volt az igény a gyermekvédelmi rendszer visszásságainak feltárására, és a rendszer megreformálására is. A február 16-án tartott, 150 ezres influenszer tüntetésnek is ez volt a legfőbb üzenete.

A miniszterelnök február 23-án jelezte, hogy minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére kiterjedő vizsgálatot rendelt el, rádióinterjújában pedig úgy fogalmazott:

„Elrendeltem egy teljes körű átvilágítást és ellenőrzést, egy tisztességes országban ilyen nem fordulhat elő, mint Bicskén.”