Kanada válaszvámmal reagált Trump vámjaira, Kína a kereskedelmi világszervezethez fordul, Mexikó munkacsoportot javasol

Kína határozottan elutasítja az Egyesült Államok döntését, miszerint további 10 százalékos vámot vet ki a Kínából importált árukra, és megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap. A vámokkal sújtott Kanada és Mexikó vezetői is üzenetek Trumpnak.

Január 31-én New York-i idő szerint valamivel délután kettő előtt a Fehér Ház bejelentette, hogy február 1-jétől tényleg vámokkal sújtják Kínát, Kanadát és Mexikót. Ez a három ország az Egyesült Államok három legnagyobb külkereskedelmi partnere. Karoline Leavitt szóvivő bejelentése szerint Kínára 10, míg a két szomszédjára 25-25 százalékos vámot vetnek ki. Trump egyebek mellett azzal az ígérettel kampányolt, hogy átfogó vámokat fog kivetni a legnagyobb külkereskedelmi partnereikre, sőt, a most bejelentettnél magasabb vámtarifákat is emlegetett. Hivatali idejének első két hete azonban bizonytalanságot keltett azzal kapcsolatban, hogy vajon végig fogja-e csinálni, és egyes vezetők azt találgatták, hogy fenyegetései csak arra szolgálnak, hogy befolyást szerezzen magának.

„Donald Trump amerikai elnök egyoldalú lépése súlyosan sérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat; ez a lépés nemcsak a saját problémáját nem oldja meg, hanem megzavarja a két ország közötti normális gazdasági és kereskedelmi együttműködést is" - idézték a kínai minisztérium szóvivőjét a közleményben.

Hozzátették, hogy az Egyesült Államok „téves intézkedésére” válaszul Kína panaszt fog benyújtani a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), és „megfelelő ellenintézkedéseket fog tenni jogai és érdekei határozott védelme érdekében”.

A minisztérium közleményében sürgette továbbá az amerikai felet, hogy „objektívan és racionálisan kezelje a fentanilhoz kapcsolódó kérdéseket, ahelyett, hogy gyakran vámokkal fenyegetne más országokat”.

A Kínára kivetett vám indoka az volt, hogy a kelet-ázsiai országból származó kábítószer, a fentanil előállítása ellen nem lépnek fel kellően a kínai hatóságok, ami komoly problémát jelent az Egyesült Államokban.

„A fentanil az Egyesült Államok problémája. A kínai fél kiterjedt kábítószer-ellenes együttműködést folytatott az amerikai oldallal, és figyelemre méltó eredményeket ért ért el” - fogalmazott korábban Mao Ning, a kínai külügyi tárca szóvivője.

Kanada és Mexikó

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szombat este televíziós beszédet tartott, amelyben konkrét intézkedéseket jelentett be, amivel visszavágnak a kivetett adók miatt, köztük egy 25 százalékos vámot, amelyet fokozatosan vezetnek be 155 milliárd dollár értékű amerikai termékre.

Trudeau szerint Trump ezzel veszélyezteti az amerikai fogyasztók és iparágak hozzáférését a nagyon szükséges kanadai kritikus ásványi anyagokhoz és erőforrásokhoz, köztük az olajhoz, az energiához és a fához. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy Kanada tartományaival együttműködve felülvizsgálja az Egyesült Államokkal folytatott üzleteket.

„A Kanada elleni vámok veszélybe sodorják a munkahelyeket, és potenciálisan bezárhatják az amerikai autó-összeszerelő üzemeket és más gyártóüzemeket. Emelni fogják az önök költségeit, beleértve az élelmiszereket az élelmiszerboltban és az üzemanyag árakat. Akadályozni fogják az önök hozzáférését az USA biztonsága szempontjából létfontosságú áruk, például a nikkel, a kálium, az urán, az acél és az alumínium megfizethető ellátásához” - üzent Trudeau az amerikaiaknak.

A kanadai miniszterelnök szerint Trump megsérti ezzel azt a kereskedelmi egyezményt (USMCA), amelyet néhány évvel ezelőtt Mexikóval együtt írtak alá.

Kezdetként keddtől Kanada 25 százalékos vámot vet ki a Kanadába érkező 30 milliárd dollár értékű amerikai árukra. A vámokat három héten belül 125 milliárd dollár értékű amerikai importra is kivetik.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök közölte, hogy utasította gazdasági miniszterét, hogy a mexikói érdekek védelmében tarifális és nem tarifális intézkedéseket vezessen be az Egyesült Államokkal szemben.

Sheinbaum szerint országának „hideg fejjel” és tervezett megtorló válaszlépésekkel kell válaszolnia. „Amikor más nemzetekkel tárgyalunk, amikor más nemzetekhez beszélünk, akkor azt mi mindig emelt fővel tesszük, soha nem lehajtott fejjel” - mondta.

Trump hivatala szerint a kínai tisztviselők nem akadályozták meg, hogy kábítószert szállítsanak Mexikóba, és azokat a kartellek kezébe jussanak. Azt is állította, hogy a mexikói drogkereskedők „tűrhetetlen szövetséget kötöttek a mexikói kormánnyal”.

A közösségi médiában erre Sheinbaum úgy reagált: „Határozottan visszautasítjuk a Fehér Ház rágalmait, miszerint a mexikói kormány bűnszervezetekkel szövetkezik”. Azt javasolta, hogy hozzanak létre egy munkacsoportot Trumppal a Mexikóval kapcsolatos problémák leküzdésére, mondván: „A problémákat nem lehet vámok kivetésével megoldani”. (Guardian, MTI)