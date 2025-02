Neil Gaiman nem csak az áldozatait, de a Feminista Férfi bálványát is összetörte

Eltelt némi idő a New York Magazinban megjelent cikk óta, amiben nyolc nő megdöbbentő és csontig hatoló részletességgel vallott arról, hogyan erőszakolta, bántalmazta, őrölte fel őket Neil Gaiman. Azóta reagált az ügyre maga az író, a volt felesége, Amanda Palmer, indult petíció, hogy könyvesboltok ne árusítsák a könyveit, született csoport, ami kiáll mellette, futó projektjei közül van, ami leáll, mások futnak tovább.

Valójában egy unalomig ismert forgatókönyv szerint haladunk, amiben ugyanazok a toposzok és mítoszok jelennek meg, amik az elmúlt bő évtized többi, nők ellen szisztematikusan elkövetett erőszakügyeinek nyilvánosságra kerülése után is felbukkantak.

Miért most álltak vele elő.

Csak pénzt akarnak a híres embertől.

Ribancok.

Beleegyeztek.

A BDSM ilyen.

Ártatlanság vélelme.

Mi történt?

A világszerte főként fantasy és sci-fi műveivel ismerté vált Gaimant először tavaly júliusban a Tortoise Media „Master” című podcastjában nevezték meg bántalmazóként, majd idén január első felében a New York Magazine cikkében nyolc nő vádolta súlyos szexuális bántalmazással. A beszámolókból az rajzolódik ki, hogy Gaiman BDSM-szexre kényszerítette áldozatait, főként azok beleegyezése nélkül. Az áldozatok közt vannak olyan nők, akik bébiszitterként dolgoztak a családnál, rajongók, de olyan nő is, akinek korábban Gaiman akkori feleségével, Amanda Palmerrel volt viszonya, ám miután az énekesnő megunta a vele való kapcsolatot, lényegében „szexjátékként” dobta oda Gaimannek.

Gaiman a bántalmazott nőket nem egyszer rabszolgának nevezte, illetve elvárta tőlük, hogy mesternek vagy gazdának szólítsák őt. Több beszámoló is kiemelte, hogy a szex nem beleegyezésen alapult. Scarlett Pavlovich például úgy számolt be az első alkalomról, amikor a férfi bántalmazta:

„Tiltakoztam, de őt nem érdekelte... megkérdezte, hogy elélvezhet-e az arcomon. Én nemet mondtam, de ő mégis megtette. Azt mondta, hívjam mesternek, és hogy legyek jó kislány.”

Pavlovich, aki ekkor mindössze 22 éves volt, egyébként közölte azt is Gaimannel, hogy leszbikus, ezért nem akar szexelni vele. A nő azt is elmesélte, hogy beszámolt a bántalmazásáról Amanda Palmernek, aki egyáltalán nem lepődött meg a hallottakon, sőt, azt is elárulta, hogy korábban 14 másik nő is fordult már hozzá hasonló problémákkal. Palmer ugyan azt ígérte, hogy támogatja a nőt, aki feljelentést is tett a saját ügyében, de a rendőrségi nyomozásban már nem vett részt.

Egy Caroline nevű nő, aki szintén bébiszitterként vigyázott az író akkor még csupán négy éves gyerekére, és akit elmondása szerint az író még úgy is molesztált, hogy az ágyban köztük feküdt a kisfiú, azt mondta, hogy azután kezdett viszonyt a férfival, hogy a férje otthagyta őt és a három gyerekét. Caroline elmondása szerint félt, hogy ha nem engedelmeskedik Gaimannek, akkor az utcára kerül a lányaival együtt.

Kendra Stout még 18 éves korában egy dedikáláson találkozott az íróval, és három évvel később Gaiman felhívta őt a szállodai szobájába, ahol övvel verte meg, miközben a nő jelezte neki, hogy ez fáj, és nem volt köztük szó korábban BDSM-ről. A nő beszámolója szerint a férfi egy évvel később egy kiránduláson úgy erőszakolta meg, hogy ő többször is visszautasította a közeledését, súlyos húgyúti fertőzésre hivatkozva.

A beszámolók alapján Gaiman többek közt a következőket mondta áldozatainak:

„Ne rontsd el a pillanatot.”

„Légy jó kislány.”

„Jó kislány vagy.”

„Szólíts mesternek/gazdámnak, és akkor elélvezek.”

„Én csak így tudok kikapcsolódni.” (miközben övvel verte a nőt, aki jelezte, hogy ez fáj neki)

„Nagyon gazdag vagyok, és megszoktam, hogy megkapom, amit akarok.”

Utóbb több nő is kapott valamiféle anyagi kompenzációt a hallgatásáért cserébe, de olyan is volt, akinek Gaiman azért ajánlott fel 60 ezer dollárt, hogy „helyrehozza a károkat”.

Szándékosan nem sorolom fel az összes esetet a maguk részletességében, inkább csak azokat az elemeket emelem ki, amelyek fontosak ahhoz, hogy a bántalmazás természetét megértsük.

Gaiman képviselői a tavaly nyári podcastben elhangzottakra úgy reagáltak:

„a szexuális lealacsonyítás, a rabság, a dominancia, a szadizmus és a mazochizmus nem mindenkinek tetszik, de beleegyező felnőttek között a BDSM törvényes.”

Maga Gaiman a New York Magazinban megjelent beszámolók után azt írta, hogy távolról sem tökéletes ember, de soha senkivel nem folytatott konszenzus nélküli szexuális tevékenységet.

„Nyilvánvalóan nem törődtem az emberek szívével és érzéseivel, és ezt nagyon, nagyon sajnálom. Önző voltam.”

Amanda Palmer a folyamatban lévő válási procedúrára hivatkozva annyit közölt, hogy semmilyen formában nem kommentálhatja nyilvánosan az ügyet.

Gaiman karrierjét mindeddig csupán részlegesen érintette meg a botrány. Az Elveszett próféciák című sorozat például nem kap teljes harmadik évadot, csupán egy 90 perces filmmel zárják majd le, és annak készítésében sem vehet már részt. A Netflix a minap jelentette be, hogy a The Sandman a második (már korábban leforgatott) évadával véget ér, és az Amazon Prime is tervezi bemutatni az Anansi fiúk minisorozatot. A Leeds Playhouse korábban ugyan ragaszkodott ahhoz, hogy áprilisban bemutatják Gaiman Coraline című gyermekregényének zenés adaptációját, a minap azonban bejelentették, hogy törlik a bemutatót. A Dark Horse Comics pedig közölte, hogy komolyan veszi a Neil Gaiman elleni vádakat és nem publikálja a szerző további műveit.

Dark Horse takes seriously the allegations against Neil Gaiman and we are no longer publishing his works.



Confirming that the Anansi Boys comic series and collected volume have been cancelled. — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) January 25, 2025

Gaiman, a termék

Jelen tudásunk tehát eddig terjed. Csakhogy felsejlik egy szisztematikusan és tudatosan felépített világ is a történések mögött, amely leomlóban van.