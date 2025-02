Iskolai lövöldözéssel viccelt egy bajai középiskolás, a rendőrök bűncselekménnyel gyanúsítják

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött közösségi oldalán egy bajai középiskolás, bár bejegyzését poénnak szánta, a rendőrök internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A police.hu beszámolója szerint a 17 éves fiú egyik nyilvános profiljára posztolta ki, hogy

"The next school shooter will be me".