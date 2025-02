Kubatov Magyarról: Ez egy gátlástalan hülyegyerek

„Őszintén és egyenesen fogalmazok: Magyar Péter jól láthatóan egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávó. Minden ütés fáj neki, és egyre inkább kirajzolódik az igazi arca, hibát hibára halmoz” – mondta az Indexnek adott interjújában Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Kubatov szerint Magyar lehet, hogy magától kezdett politizálni, de most már „nem a maga ura”, „egy zsarolható ember”, mégpedig az ötkertes ügye miatt. „Ki kellene adni a mentelmi jogát, és ha ez megtörténne, akkor a magyar bíróságok el is ítélnék lopásért. A telefonügyét nem lehet másképp látni. Nem véletlenül nem mond le a mentelmi jogáról, nem véletlenül kéri az Európai Parlamentet, hogy mentsék fel. Brüsszelben azonban így most azt mondhatják neki, hogy »kedves Péter, vagy úgy cselekszel, ahogy mi kérjük, vagy kiadjuk a mentelmi jogodat, és téged elítélnék Magyarországon«.”

A Tisza előnyét mutató közvélemény-kutatások kapcsán arról beszélt, azoknál nem mérnek, hanem írják őket. A pártelnök szerint a kutatások amúgy sem számítanak, hiszen voltak időközi választások, ahol nyertek. „Nem ezer embert kérdeztek meg, mint egy országos reprezentatív közvélemény-kutatásnál szokás, hanem tizenkétezren a Fidesz jelöltjére szavaztak. Azért ez egy komoly felmérés. És a következő hétvégén még nyertünk Veszprémben és Óbudán is”. A választáson nem indult a Tisza Párt.

Menczer Tamás pécsi gyermekotthonos akcióját ő is megdicsérte, ezt a stratégiát hatékonynak és ráadásul szükségesnek tartja. Attól nem fél, hogy ez a politikai kommunikáció választóknál tettlegességig fajul.

A hangfelvételek kapcsán Kubatov tagadta, hogy ismerné Vogel Evelint, ahogy azt sem tartja elképzelhetőnek, hogy a felvételeket manipulálták. „Ez egy ilyen hülyegyerek. Egy gátlástalan hülyegyerek” – mondta Magyarról. Vogel Evelinnel tavaly készítettünk interjút, arra a kérdésre, hogy az, aki eljuttatja a felvételeket e-mailen a sajtónak, bármilyen módon kapcsolatban áll-e a kormánypárttal, azt mondta, „nem tudom. Van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni.”

Szóba került még Rogán Antal amerikai szankcionálása is, Kubatov szerint „a megfelelő hatóságok már felvették a kapcsolatot a megfelelő amerikai társszervekkel, de a kérdéseikre nem érkezett azóta sem válasz, pedig már elég idő eltelt. Ebből aztán arra következtetek, hogy az egész egy politikai hecckampány. Az egész mögött David Pressman volt amerikai nagykövet áll, aki egy kampányember volt”.