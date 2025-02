Már az NBA-meccseken is kifütyülik a kanadaiak az amerikai himnuszt Trump kereskedelmi háborúja miatt

Bár Trump Kanadával és Mexikóval szemben szombaton bevezetett 25%-os vámja azonnali feszültséget és megtorló ellenintézkedéseket hozott, és Donald Trump is elismeri, hogy a kialakuló kereskedelmi háborút az amerikai fogyasztók is megérezhetik, az amerikai elnök vasárnap megismételte az Európai Unióval szembeni vámfenyegetését is.

„Ez minden bizonnyal megtörténik az Európai Unióval is, ezt elmondhatom” – mondta az amerikai elnök újságírók előtt. „Nem mondanám, hogy megvan az időterv, de hamarosan meglesz.”

Donald Trump szombaton jelentette be, hogy beváltja fenyegetését, és 25%-os vámmal sújtja a mexikói és kanadai termékek nagy részét, a kínai termékekre első körben 10%-os vámot jelentett be. Trump az Egyesült Államok szomszédaival szemben leggyakrabban a rajtuk keresztül érkező bevándorlókra és a fentanilra hivatkozik, noha a Kanadából érkező migráció és drog mennyisége elhanyagolható.

Trump másik fő indoka az amerikai külkereskedelmi deficit, amiről ő az Egyesült Államok meglopásaként szeret beszélni. Az Európai Uniót is leginkább emiatt fenyegeti vámokkal, és azt követeli, hogy az EU tagállamai vásároljanak több amerikai gázt és más termékeket.

Az, hogy az újonnan bejelentett vámok máris milyen feszültségeket keltettek, jól látszik a kanadai és amerikai NBA és NHL franchise-ok közötti meccseken. A nézők vasárnap több helyen is hangosan kifütyülték az amerikai himnuszt. Vasárnap este így kezdődött például a Los Angeles Clippers - Toronto Raptors:

„Itt az ideje, hogy itt, Kanadában készült termékeket válasszunk” – jelentette be Justin Trudeau leköszönő kanadai miniszterelnök vasárnap.

„Ellenőrizze a címkéket. Tegyük meg, amit tudunk. Ahol csak tudjuk, válasszuk Kanadát”

- posztolta.

photo_camera Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Melanie Joly külügy- és Dominic LeBlanc kereskedelmi miniszter között. Fotó: DAVE CHAN/AFP

Kanada Kínához hasonlóan jogorvoslati lehetőséget keres, szerintük ugyanis az amerikai lépések sértik a két ország közötti szabadkereskedelmi megállapodást és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében vállalt kereskedelmi kötelezettségeket.

Kanada és Mexikó is ellenintézkedéseket vezetett be, és a Trump vámjaival sújtott két ország elkezdte szorosabban összehangolni a lépéseit. Bár Trump azzal fenyegetett, hogy ha a két ország megtorló vámot vet ki az amerikai árukra, tovább emeli a vámokat, ez nem tántorította vissza Ottawát és Mexikóvárost.

A kanadai pénzügyminisztérium már közzétette azoknak a Kanadába importált amerikai termékeknek a listáját, amikre ők is rögtön 25%-os vámot vetnek ki. Ebbe a körbe tartoznak például a dohánytermékek, a háztartási gépek, a lőfegyverek és a katonai felszerelések. 21 napon belül Kanada a megtorló vámok második, szélesebb körére készül, a mostani 30 milliárd kanadai dollárnyi termék után ez már négyszer akkora értékű amerikai importot céloz meg. A második körben a Kanadába exportált amerikai személy- és teherautók, acél- és alumíniumtermékek, valamint gyümölcsök és zöldségek, marha-, sertés-, tejtermékek is érintettek.

Vasárnap Trump azt mondta, hogy hétfő reggel beszélni fog Trudeau-val, és ezt tervezi Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel is - írja a Guardian.