„Nein, nein, nein” - teljesen kizárja a szélsőjobbal való együttműködést a CDU és a CSU

Mióta ANgela Merkel is rászólt, majd 160 ezeres tüntetés szerveződött ellene, a CDU/CSU kancellárjelöltje minden megszólalásában igyekszik bizonygatni, hogy nem fog együttműködni a szélsőjobboladli AfD-vel. (Miközben Orbán Viktor lebontaná ezt a falat, és a Karmelitába várja az AfD vezetőjét.)

photo_camera Friedrich Merz és Markus Söder Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz a pártja berlini kongresszusán azt mondta, a CDU „nem fog együttműködni az AfD-vel, sem előtte, sem utána, soha”, és nem arra készülnek, hogy a szélsőjobb kívülről támogassa a kisebbségi kormányukat. „Ismételten és világosan kimondjuk, nem csak ma: Nem, nem, nem az AfD-vel való minden együttműködési formára” – erősített rá Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU elnöke. Szerinte most egy „gazdasági fordulatra” és egy „migrációs fordulatra” van szükség, amihez már meg is tették az első lépéseket.

Merz beszédében arra kérte pártját, hogy a nyilvános ellenállás ellenére is tartson ki migrációs politikai tervei mellett. „Támadnak minket, és tiltakozás bontakozik ki politikánk ellen” – mondta Merz. „De éppen most van szükség arra, hogy tartsuk az irányt.” Szerinte „a lakosság nagy többsége” is úgy gondolja, hogy „a migrációs politika így nem mehet tovább”. A tízezernyi tüntetőt pedig egy egyre kisebbedő „vörös-zöld kisebbségnek” nevezte. (Spiegel)