Vizsgálni kezdte az ügyészség, hogy történt-e korrupció az újvidéki pályaudvar felújításánál

Három hónappal azután, hogy Újvidéken novemberben 15 ember meghalt, amikor rájuk omlott a felújított vasútállomás tetőrésze, a szerb ügyészség a korrupciós vádakat is vizsgálni kezdte. Bár eddig már 13 ember ellen vádat emeltek, köztük van a volt építésügyi miniszter is, de ezekben az esetekben csak építéstechnikai mulasztások merültek fel.

„A közvélemény fokozott érdeklődése miatt, különösen a médiában megjelent nyilatkozatok után, amelyek kétségbe vonják a nyilvánosságra hozott dokumentáció hitelességét, valamint felvetik a felújításban részt vevő gazdasági szereplők pénzügyi tevékenységének hitelességét, az Újvidéki Felsőügyészség Korrupcióellenes Különleges Osztálya a Bűnügyi Rendőrség Igazgatóságának Korrupcióellenes Osztályával együttműködve vizsgálatot végez és eljárási lépéseket tesz annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e a korrupciós elemekkel rendelkező bűncselekmény alapos gyanúja” – közölte a Főügyészség január 31-én.

A leomlott pályaudvar a kínaiak által épített Budapest–Belgrád vasútvonal egyik állomása. És mivel a tüntetések nyomására közzétett dokumentumokból kiderült, hogy a felújítás költsége az eredetileg tervezett 3 millió euróról 15 millióra ugrott, felmerült a korrupció gyanúja is. Az épületet 2021-ben újították fel, hivatalosan 2022 márciusában, a szerbiai parlamenti választás kampányának kellős közepén adták át. Igaz, az épület nem lett befejezve, 2024 júliusában újból átadták. A márciusi átadón Orbán Viktor is megjelent, hogy elmondja: „A béke épít, a háború rombol.”

photo_camera Mentők dolgoznak az újvidéki vasútállomásnál, amely előtető-szerkezete november 1-jén leomlott, több embert halálát okozva Fotó: SERBIAN INTERIOR MINISTRY / HAND/Anadolu via AFP

A szerb ügyészség most azt is vizsgálja, történt-e korrupció a projekt finanszírozásában. Azt ígérték, ellenőrzik a dokumentáció hitelességét, valamint a projekten dolgozó cégek pénzügyeit. A vizsgálat egyelőre előzetes szakaszban van. Ugyanakkor az továbbra is vitatott, hogy a leomlott tetőszerkezet része volt-e a rekonstrukciós projektnek.

A Kareja Korrupciókutató Intézet feljelentése több ismeretlen elkövető, állami tisztségviselők (választott, kinevezett vagy megbízott személyek), valamint az újvidéki vasútállomás és az Újvidék–Szabadka vasútvonal rekonstrukciójáért felelős intézmények hivatalos személyei ellen irányul, elsősorban az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumra, a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Rt. felelős vezetőire, valamint a kivitelező, alvállalkozó és beszállító cégek vezetőire.

A felújításért felelős két kínai vállalat bizonyos munkákat szerb cégekre bízott, amik ezeket továbbadták más alvállalkozóknak. A kivitelezésben részt vevő cégek pontos száma egyelőre nem ismert, de a szerbiai médiában jelenleg körülbelül 80 vállalatról van szó. (Szabad Magyar Szó/ORF/Nova)