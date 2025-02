A BRFK nem árulta el, hogy a jövőben is úgy kommunikálnak-e a Facebookon, mint a meghalt japán nőről szóló posztjuk alatt

A rendőrség egészen furcsa sajtótájékoztatón jelentette be, hogy mégis nyomozni kezdtek az V. kerületi lakástűz után megtalált japán nő ügyében. A nő terrorban élt Budapesten, mégsem kapott segítséget a hatóságoktól. Az ügy felháborodást keltett, ami után a kommentelőkkel hevesen kommunikált a rendőrség:

„Ezek szövegkörnyezetből kiragadott gondolatok és a kollégáink hat napon keresztül dolgoztak azért, hogy erről az ügyről sikeresen tudjunk beszámolni” – ez volt a rendőrség válasza a sajtótájékoztatón arra a felvetésre, ami a BRFK facebookos kommentjeinek vitatható stílusáról szólt.

A rendőrségnek ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket tettük fel:

„A február 2-i, V. kerületi tűzesettel kapcsolatos bejegyzés alatt a BRFK a kommentelőknek több alkalommal is válaszolt, volt néhány eset azonban, amit többen is véleményesnek tartanak. Az egyik, amikor megkérdezték a kommentelőt, »honnan tudja?« hogy az áldozat nem dohányzott és ivott (az áldozat ismerőse volt), válaszukban olykor az eset súlyosságához nem méltó módon mosolygós és kacsintós smileykat is használtak.

- Önök szerint helyénvaló-e egy ilyen tartalmú bejegyzés alatt ez a kommunikációs stílus?

- A jövőben is folytatódhat ez a fajta kommunikációs stílus az oldal kezelői részéről az ilyen fajsúlyú közlések kommentszekciójában?”

A BRFK Kommunikációs Osztály ezt a rövid választ küldte, a konkrét kérdéseinkre nem válaszolva: