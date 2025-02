A titkosszolgálatok szerint nem iszlám radikálisokhoz köthetőek az iskolákat ért bombafenyegetések

A titkosszolgálatok szakmai következtetései alapján zavarkeltés volt a célja az iskolákat ért bombafenyegetésnek, és a mostani adatok szerint ezek nem köthetők iszlám radikálisokhoz – közölte a Nemzetbiztonsági bizottság ülése után Sas Zoltán, a testület jobbikos elnöke.

Mindez azért érdekes, mert a 292 iskolát ért fenyegetés után a kormánypárti politikusok szinte rögtön az iszlamistákat emlegették, miután a fenyegető levélben kétszer felbukkant Allah neve.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója például azt mondta, „a reggeli bombafenyegetés durva támadás Magyarország biztonsága ellen, és ismét igazolja azt, amit évek óta hangsúlyozunk: észnél kell lennünk, mert a szélsőséges eszmék képviselői komoly veszélyt jelentenek a biztonságunkra.”

Rétvári Bence belügyi államtitkár is nyilatkozott az M1-en, és miután hosszan beszélt arról, milyen jól kezelték a helyzetet, az MTI tudósítása szerint rátért arra, veszélyes világban élünk, van, ahol fenyegetések nélkül is merényleteket követnek el, ezért minden ilyet komolyan kell venni. "Sajnos olyan világba keveredtünk, főleg az elmúlt 10 évben, mióta az illegális migráció óriási léptéket öltött", (...) "nem kockáztathatjuk meg, hogy Magyarországon valaha is ilyen történjen"- tette hozzá Rétvári.

photo_camera Fotó: Isza Ferenc/AFP

Hollik István KDNP-s képviselő a HírTV-ben arról beszélt, ő az országos bombariadók előtt kapott hasonló szövegű és nyelvezetű, az Iszlám Államra utaló fenyegetést. Az ügyben feljelentést is tett.

Sas Zoltán közölte, a levelek a Yandex felhasználásával értek célba. A magyar hatóságok az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják.