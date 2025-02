Egyre több nem dohányzónál diagnosztizálnak tüdőrákot világszerte

Egyre inkább nő azok aránya, akiknél tüdőrákot diagnosztizálnak, és közben soha nem dohányoztak, ebben fontos tényező a légszennyezés – közölte az Egészségügyi Világszervezet rákkutató részlege. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) szerint a tüdőrák a rákos megbetegedéseken belül az ötödik leggyakoribb halálozási ok azok körében, akik soha nem dohányoztak, írja a The Guardian. A szervezet szerint a tüdőrák esetükben szinte kizárólag adenokarciómaként fordul elő, amely a betegség négy fő altípusa (adenokarcinóma, laphámsejtes karcinóma, kissejtes karcinóma és nagysejtes karcinóma) közül a legdominánsabb lett világszerte a férfiak és a nők körében is egyaránt.

Az IARC Lancet folyóiratban megjelent tanulmánya szerint 2022-ben 200 000 adenokarcinómás esetet hoztak összefüggésbe a légszennyezésnek való kitettséggel, főként Kelet-Ázsiában, azon belül is Kínában. A tanulmány vezető szerzője és az IARC rákfelügyeleti részlegének vezetője, Dr. Freddie Bray a Guardiannek adott interjújában azt mondta, az eredmények alátámasztják, hogy sürgősen ellenőrizni kell a tüdőrák kockázatának változását.

2022-ben a férfiaknál az adenokarcinóma okozta a tüdőrákos esetek 45,6 százalékát, a nőknél pedig a tüdőrákos esetek 59,7 százalékát. 2020-ban ez az arány 39 százalék, illetve 57,1 százalék volt. Az IARC szerint az adenokarcinóma a soha nem dohányzók tüdőrákos eseteinek 70 százalékát teszi ki.

„A cigarettagyártásban és a dohányzási szokásokban az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások befolyásolták a tüdőrák előfordulási tendenciáit altípusonként, és egyre több bizonyíték van arra, hogy okozati összefüggés van a légszennyezés és az adenokarcinóma fokozott kockázata között” – közölte az IARC.

A tanulmány szerint a légszennyezés fontos tényezőnek tekinthető, ami részben megmagyarázza az adenokarcióma növekvő arányát, ami a tüdőrákos megbetegedések 53-70 százalékáért felelős a nem dohányzók körében.

Címlapkép: CAVALLINI JAMES/BSIP via AFP