Grönlandon attól tartanak, hogy megpróbálhatják kívülről befolyásolni az április 6-ai választásokat

Grönlandon azt tervezik, hogy betiltják a politikai szereplőknek juttatható külföldi adományozást, mivel attól tartanak, hogy megpróbálhatják befolyásolni a közelgő választásokat. Mindennek az az oka, hogy az elmúlt hetekben Donald Trump elnök többször is kijelentette, az Egyesült Államok geopolitikai okokból igényt tartana a sziget feletti ellenőrzésre, és akár megvásárolni is hajlandó lenne azt Dániától.

Az egykori dán gyarmat – amely autonóm területként továbbra is a Dán Királyság része – kormánya hétfőn ismertette a Grönland politikai integritásának megőrzéséről szóló törvényjavaslat részleteit. E szerint a pártok és ifjúsági szervezeteik nem fogadhatnak majd el semmilyen hozzájárulást külföldi vagy néztelen adományozókról. A tervek szerint kedden már meg is tárgyalják és el is fogadhatják a parlamentben az előterjesztést.

photo_camera Grönland messze van, de hiába Fotó: ANTOINE LORGNIER/Hans Lucas via AFP

Annak ellenére, hogy Grönland és Dánia részéről is egyértelmű jelzések érkeztek arra vonatkozóan, hogy az óriás északi sziget nem eladó, Trump kitart a terve mellett – amelyet először sokan nem is vettek komolyan –, sőt azzal fenyegetőzött, hogy vámokat vagy akár katonai erőt is hajlandó lenne bevetni ennek érdekében. Legutóbb Marco Rubio, az USA új külügyminisztere jelentette ki, hogy a főnöke nem viccel Grönland-ügyben.

A szóban forgó választásokra április 6-án kerül majd sor Grönlandon. (Guardian)