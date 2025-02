Kína vámokkal és ellenőrzésekkel válaszol a Trump által bevezetett vámokra

Néhány perccel azután, hogy hatályba lépett Donald Trump Kínára kivetett 10 százalékos vámja, a kínai pénzügyminisztérium bejelentette, február 10-étől

15 százalékos vámot vetnek ki az amerikai szénre, az LNG-re,

valamint 10 százalékos vámot a kőolajra, a mezőgazdasági berendezésekre és egyes autókra.

Ezek mellett monopóliumellenes vizsgálatot indítanak a Google ellen, mert a feltételezéseik szerint a cég megszegte Kína monopóliumellenes szabályait, a Calvin Klein holdingcégét, és az Illumina biotech-céget pedig felveszik a „megbízhatatlan szervezetek” listájára.

Külön-külön a kínai kereskedelmi minisztérium és a vámhivatal is bejelentette: „a nemzetbiztonsági érdekek védelme érdekében” exportellenőrzéseket vezetnek be a volfrám, a tellúr, a molibdén, a bizmut és az indium esetében.

Kína mellett egyébként Mexikóval és Kanadával szemben is külön vámot vetett ki Donald Trump, viszont ezeket az utolsó pillanatban 30 napra felfüggesztette, mivel sikerült egyfajta megegyezésre jutniuk a határok szigorúbb ellenőrzését illetően a migráció és a fentanil-szállítmányok tekintetében. Kína viszont nem kapott ilyen haladékot, és a Fehér Ház szóvivője szerint Trump majd csak a hét végén fog beszélni Hszi Csin-ping kínai elnökkel.



Trump a vámokat Kínával szemben is a fentanil áramlása miatt vetette ki, mivel azt Peking nem akadályozza meg. Az amerikai elnök a most életbe lépett vámok további emelését is kilátásba helyezte hétfőn, ha Kína nem állítja le a fentanil eljutását az Egyesült Államokba. Kína erre a fentanilt Amerika problémájának nevezte, és közölte, hogy a bevezetett vámokkal szembeni ellenintézkedések mellett azokat megtámadja a Kereskedelmi Világszervezetnél is, ugyanakkor nyitott a tárgyalásokra is Amerikával. (Reuters)