Kínzás, fenyegetés és halálfélelem: így élt a szörnyű halált halt japán nő Budapesten, mégsem kapott segítséget a hatóságoktól

A rendőrség kedden váratlanul azt közölte, hogy mégis a volt férjet gyanúsítják egy budapesti belvárosi lakásban múlt szerdán gyanús körülmények között meghalt japán nő ügyében.

A rendőrség a haláleset óta, közel egy héten át arról beszélt, hogy nem indítanak nyomozást gyilkosság miatt, hiszen semmi sem ad okot gyanúra a halálos tűzeset miatt.

Annak ellenére, hogy a meghalt nő baráti köre és ügyvédje a kezdetektől gyilkosságra gyanakodott, az ügy tele volt gyanús jelekkel és az áldozat 2024-ben 2 feljelentést is tett az erőszakos, őt megöléssel fenyegető exférje ellen.

De a magyar rendőrség tavaly nem volt hajlandó eljárást indítani és segítséget nyújtani a kétségbeesett, az életét és testi épségét féltő nőnek, aki félelmében a Patent egyesület segítségét kérte.

Cikkünkben az áldozat legközelebbi ismerősei segítségével próbáltuk rekonstruálni az elmúlt pár év eseményeit.

Az eredetileg amerikai állampolgárságú, 43 éves volt férj az áldozata korábbi elbeszélése szerint olyan brutálisan bánt vele, hogy a nő szabályos halálfélelemben élt, amikor a férfi 2-3 havonta meglátogatta a budapesti lakásban, ahol végül meghalt - tudta meg a 444 az áldozat közvetlen ismerőseitől.

A nő félelme a fizikai támadástól annyira erős volt, hogy előre leszervezte, hogy a férfi itt-tartózkodása közben időről időre értesítéseket küldjön párhuzamosan több ismerősének arról, hogy jól van-e. A kétgyerekes anya arról beszélt ismerősöknek, hogy attól tart, egyszer tragikus vége lesz a volt férje valamelyik látogatásának. A 444-nek három olyan személlyel is sikerült személyesen beszélnie, akik a férj korábbi látogatásai közben kaptak ilyen biztonsági értesítéseket.

Az asszony félelmének alapja a házasságuk alatti, vele szemben elkövetett fizikai bántalmazás volt. Az áldozat többeknek mesélte el azt az esetet, amikor a férje egy alkalommal durván fojtogatni kezdte, miközben ő éppen a kisebbik gyereküket szoptatta. Több olyan ismerősével sikerült beszélnem, akiknek ezt az esetet az áldozat elmesélte.

Beszéltünk olyan, nem a nő baráti körébe tartozó személlyel, aki járt a lakásban, találkozott a férjjel, és annyira furcsának találta, hogy emiatt követni kezdte az Instagramját. Ahonnan olyan ijesztő, zavarbaejtő posztokra emlékezett, amiken a férfi gyerekbántalmazás témájú festmények alatt értekezett arról, hogy a volt felesége el akarja szakítani a gyerekeitől. Ezeket a posztokat a férfi nemrég letörölte, de a nő egyik barátja screenshotot mutatott róluk a 444-nek. Az illusztráció Rubens, illetve Goya ismert festménye ugyanarról a témáról, a saját gyermekeit felfaló, fogaival szétmarcangoló Szaturnuszról.

Több beszélgetőpartnerünk is megemlítette, hogy a férfi előszeretettel mutogatta a Magyarországon minden bizonnyal illegálisan tartott fegyverét, fenyegető hangulatot keltve. Beszéltünk egy olyan személlyel, akinek a férfi a volt felesége lakhelyéül szolgáló budapesti lakásban mutogatta a fegyverét. Az áldozat pedig a barátainak emlegette, hogy a jelenlétében a férfi fenyegetően elővette a fegyverét.

A nő értesülésünk szerint egy konkrétan a meggyilkolásával fenyegető levél miatt tett végül feljelentést tavaly a magyar rendőrségen. Sok barátjának mesélt erről a fenyegető levélről, többeknek le is másolta azt. A levelet ismerők elmondása szerint a volt férj ebben egyértelmű utalásokat tett arra, hogy minden tud a nőről a lakásából elvitt laptop vagy hekkelés révén. Emellett lassú és fájdalmas halállal fenyegette meg és olyanokat írt, hogy a rémálmaiban fog kísérteni. A rendőrség az explicit fenyegetés ellenére is megtagadta, hogy nyomozzon az ügyben, ezért most belső vizsgálat indult a BRFK-n.

A nő bizalmas körben arról beszélt, hogy szégyenérzet gyötri, mivel úgy hiszi, hogy a férje illegális számítógépes tevékenységből kereste a pénzt a házasságuk alatt, amiből éltek. A házaspár ismerői a férj feltételezett darkwebes tevékenysége miatti óvatosságának tudták be, hogy a férfi lemondott az amerikai állampolgárságáról és ír, illetve brazil papírokat szerzett magának és a gyerekeinek. (Brazília köztudottan nem adja ki az állampolgárait más országoknak.)