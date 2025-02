Kocsis Máté: Az ukrán állam lejárató kampányt indít Orbán ellen

A titkosszolgálatok információi szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít Orbán Viktor ellen, amelynek célja, hogy aláássák a miniszterelnök nemzetközi megítélését és gyengítsék Magyarország érdekérvényesítő képességét - közölte Kocsis Máté a Nemzetbiztonsági bizottság ülése után.

photo_camera Kocsis Máté a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz frakcióvezetője szerint „a mostani művelet célja, a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására.”

Kocsis szerint az ukránok ennek terjesztésére az ukránok jelentős összeget különítettek el. A politikus azt állítja, a munka és az információk gyűjtése, a hamis hírek kitalálása ukrán részről már elkezdődött, és abba bevonták a magyar sajtó egyes képviselőit is, a sajtó egy része „már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát.”

Kocsis folytatást ígért az ügyben, a Magyar Nemzet pedig már meg is írta, hogy az ukrán akció részeként a Direkt36 kezdett el „lejárató videót készíteni a miniszterelnökről.”

Kocsis posztjára reagálva Vadai Ágnes DK-s képviselő azt írta, a zárt ülésről információt kiadni szigorúan tilos és „bűncselekmény-szagú”. Ha nem titkos az információ, akkor nem érti, őt miért tiltották ki az ülésről (Vadai nem ennek a bizottságnak a tagja). Vadai szerint kérdés az is, „miért kell Nemzetbiztonsági ülésen a Kremlből érkező tájékoztatókat hallgatni.”

A Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán is megerősítette, hogy a szolgálatok a „szabadon elmondható témakörök között” tájékoztatták a képviselőket a lejáratókampányról. „Ez a folyamat már korábban is észlelhető volt, a szolgálatok jelezték is.”

A 292 iskolát ért bombafenyegetésről is meghallgatták a beszámolót. A szolgálatok tájékoztatása szerint mindegyik ilyen fenyegetés a Yandex felhasználásával ért célba.