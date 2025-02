Már egy hét eltelt, és még mindig nem sikerült kimenteni a városi víznyelőbe zuhant japán teherautó-sofőrt

A japán hatóságok még mindig küzdenek egy 74 éves teherautó-sofőr kimentéséért, aki járművével január 28. óta egy hatalmas, egyre táguló víznyelőben rekedt Szaitama prefektúra keleti részén – írja a Japan Times online kiadása.

A mentési műveletben a legnagyobb nehézség, hogy a víznyelő, amely Jasio város egyik forgalmas kereszteződésében keletkezett, tovább tágul. Eredetileg körülbelül 5 méter átmérőjű és 10 méter mély volt, amikor elnyelte a teherautót, de azóta a folyamatos erózió és a másodlagos omlások miatt mintegy 40 méter széles és 15 méter mély lett.

Az érintett területen a talaj rendkívül laza, így a mentők számára is veszélyes a munka. A tűzoltók megpróbálták elérni a sofőrt, de kénytelenek voltak visszavonulni, amikor a csapat két tagja megsérült a rájuk zúduló földtől. Életjelet a sofőrtől, aki közvetlenül a víznyelőbe esés után még válaszolt a mentőknek, azóta nem hallottak.

Azóta a hangsúly a törmelék óvatos eltávolítására helyeződött át. A nehézgépek használatát korlátozni kell, mivel a további omlások betemethetik a sofőrt, mielőtt kimenthetnék.

A műszaki mentők egy 4 méter széles és 30 méter hosszú lejtőt építettek, hogy a nehézgépek be tudjanak menni a víznyelőbe a törmelék eltávolítására. A puha talaj stabilizálása érdekében a munkások meszet szórtak szét. A sérült csövekből szivárgó víz miatt a víznyelőben szennyvíz és sár gyűlik össze, ami tovább nehezíti a feltárást. A szennyvízcsövek mellett gázvezetékek is áthaladnak az érintett területen, ami szivárgás vagy robbanás veszélyét hordozza magában.

photo_camera Fotó: YOSHINOBU GOTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

A közelben élő lakosokat evakuálásra kérték, a környező területeken élő mintegy 1,2 millió embert pedig arra, hogy takarékoskodjanak a vízzel, csökkentendő az amúgy is veszélyeztetett földalatti csatornarendszer terhelését.

Az esetet a 2016-ban Fukuoka prefektúrában történt víznyelőomláshoz hasonlították, ahol a metróépítés során egy nagyjából 30 méter széles és 15 méter mély kráter keletkezett. A fukuokai hatóságoknak 24 órán belül sikerült betömniük a lyukat homok és cement keverékével, egy héten belül pedig teljesen helyreállították a károkat.

A szaitamai víznyelőnél az instabil körülmények azonban megakadályozzák a hasonló gyors javítási technikák alkalmazását. A fukuokai esettől eltérően, ahol csak a víznyelő helyreállításáról volt szó, a szaitamai esetben egy beszorult embert is ki kell menteni, ami lassabb, kényesebb megközelítést igényel.

A tátongó lyuk 50 méteres körzetében élő több mint száz lakost már múlt héten kiköltöztettek, most vasárnap pedig további tucatnyit evakuáltak – jelentette a The Japan Times. (via MTI)