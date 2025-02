Neil Gaiman volt bébiszittere polgári pert indított az író ellen szexuális erőszak miatt

Az új-zélandi Scarlett Pavlovich polgári pert indított Wisconsin, Massachussets és New York államokban Neil Gaiman bestselleríró és felesége, Amanda Palmer ellen. A pár egykori bébiszittere és dadája szerint az író rendszeresen zaklatta őt szexuálisan, amihez Palmer azzal járult hozzá, hogy „beszervezte” és bemutatta őt férjének.

Pavlovich keresetében a nemi erőszak mellett kényszerítés és emberkereskedelem is szerepel.

Az egykori bébiszitter korábban nyilvánosan felfedte magát a Gaiman által elkövetett visszaélésekről szóló leleplezések során, a történtekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Pavlovich keresetében azt állítja, hajléktalanként élt, amikor 2020-ban találkozott Palmerrel az új-zélandi Aucklandben. Palmer elhívta őt Waiheke-szigeti otthonukba, ahol felügyelte a fiukat és segített a házimunkákban. Állítása szerint Gaiman már 2022 februárjában bántalmazta őt szexuálisan, azon az éjszakán, amikor először találkoztak. A támadások folytatódtak, de a nő továbbra is a házaspár mellett maradt, mert összeomlott, nem volt hová mennie, és Gaiman azt ígérte, segíteni fog írói karrierje elindításában.

photo_camera Neil Gaiman és Amanda Palmer 2009-ben Fotó: NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP

Pavlovich azt is állítja, hogy Palmer tudott az erőszakról, és azt mondta, több mint egy tucat másik nő is arról számolt be neki, hogy Gaiman szexuálisan bántalmazta őket.

A támadások nem szűntek meg, amíg a bébiszitter ott nem hagyta a családot, és ismét hajléktalanná nem vált. Pavlovich szerint Palmer úgy mutatta be őt Gaimannek, hogy tudta, a férj zaklatni fogja. A kereset szerint Gaiman és Palmer megsértették a szövetségi embercsempészeti tilalmakat, így legalább 7 millió dolláros kártérítést kér.

Gaiman korábban tagadott minden szexuális erőszakkal kapcsolatos vádat, Palmer pedig elhárította az érdemi kommentárokra vonatkozó megkereséseket. A házaspár az elmúlt időszakban elhidegült egymástól, jelenleg válnak. (Guardian)