A Super Bowlon is meghátrálnak Trump előtt, vége a „Vége a rasszizmusnak” ​feliratnak

Az NFL idei nagydöntőjét, a Super Bowl LIX-t vasárnap éjszaka (magyar idő szerint hétfő hajnalban) rendezik, az amerikai foci döntőjén várhatóan részt vesz Donald Trump elnök is. A New York Times azt írja, hogy bár az erről szóló keddi sajtótájékoztatón Roger Goodell, az NFL vezetője arról beszélt, a liga határozottan támogatja a sokszínűséget, a gyakorlat várhatóan már a vasárnapi döntőben cáfolni fogja a szavait.

A megbeszélések érzékenysége miatt névtelenül nyilatkozó két, az NFL-hez kötődő forrás szerint a liga tisztségviselői a közelmúltban megváltoztatták a célzóna hátsó részébe lévő egyik szlogent. A „Vége a rasszizmusnak” (End Racism) felirat helyett ezután a „Válaszd a szerelmet” (Choose Love) várhatja a tochdownnal érkező játékosokat. A CNN képet is közölt a vasárnap várható új szlogenről.

A lap azt írja, hogy a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles most vasárnapi meccse lehet 2021 februárja óta az első alkalom, hogy az „End Racism” nem szerepel üzenetként a Super Bowl végzónájában. A váltás, amelyről a hét elején a magas beosztású ligaalkalmazottakat tájékoztatták, a jelenlegi politikai légkör irányába mutató mozdulatként fogható fel. A múlt hónapban beiktatott Trump hatására ugyanis sok vállalat és intézmény feladja sokszínűségi, méltányossági és befogadási programját.

Az NFL szóvivője azt mondta, hogy a döntés a közelmúlt tragédiáira való érzékenységen alapul, beleértve a New Orleans francia negyedében történt januári terrortámadást, a Los Angeles környéki halálos erdőtüzeket és a Washington DC melletti Reagan Nemzeti Repülőtér közelében történt halálos légi ütközést. Az „It Takes All of Us” (Mindannyiunkra szükség van) is meg fog jelenni az idei Super Bowl célzónájában, mondta a lapnak Brian McCarthy, aki szerint ez a megfelelő megközelítése az Egyesült Államok kollektív felfogásának.