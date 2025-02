Etnikai tisztogatás ingatlanfejlesztéssel

photo_camera Donald Trump és Benjamin Netanjahu 2025 február 4-én a Fehér Házban Fotó: JIM WATSON/AFP

Még a január 20-i beiktatása óta diktált tempóhoz és vad ötletekhez képest is nagyot mondott kedden Donald Trump. Az amerikai elnök Washingtonban, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján a maga jellegzetesen kacskaringós stílusában bejelentette, hogy kéri a Közel-Kelet egy darabját.

„Az Egyesült Államok átveszi a Gázai övezetet, és jó munkát fogunk végezni vele (…) Gondoskodni fogunk róla, hogy világszínvonalú munkát végezzenek. Csodálatos lesz az emberek számára – palesztinok, főleg palesztinok, akikről beszélünk.”

Trump kifejtette, hogy Gázát, a Budapestnél valamivel kisebb, Izrael és Egyiptom közé beékelődött földdarabot a Földközi-tenger partján „közel-keleti Riviérává” kell fejleszteni, ahol a „világ népei”, köztük palesztinok is élhetnek. A palesztinoknak „nincs más választásuk”, mint elhagyni a „romhalmazt” ahol „évek óta minden halál” és

„szerzünk egy gyönyörű területet, ahová betelepíthetjük az embereket, véglegesen, szép otthonokba, ott boldogok lehetnek, és nem lövik le őket, nem ölik meg őket, és nem késelik halálra őket.”

A részletek és lehetséges következmények tárgyalása előtt fontos leszögezni, hogy amit Trump így felvázolt, az az etnikai tisztogatás tankönyvi esetének tűnik. Egy terület teljes lakosságának kitelepítését nem lehet másnak nevezni. Trump azt is kifejtette, hogy amerikai katonákat is küldene Gázába, ha „arra van szükség. Át fogjuk venni a területet. És fejleszteni fogjuk”. Az egykori New York-i ingatlanos így tulajdonképpen a világtörténelem első, ingatlanfejlesztés-alapú és -célú etnikai tisztogatását vázolta fel.