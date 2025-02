Méhkasnak álcázta a rafinált tulajdonos egy illegálisan épült apartmant Umagban

Tulajdonosa méhkasnak álcázta illegálisan épült apartmanját a magyar turisták által is kedvelt isztriai Umagban. A szabálytalanul építkező vállalkozó még egy Vigyázz, méhek! figyelmeztető táblát is kitett a kerítésre, hogy elriassza a potenciális látogatókat vagy ellenőröket – írja a horvát Index január végi cikke és videója nyomán az MTI. A lap szerint a külföldi állampolgárságú vállalkozó az umagi közműveket és a helyi vezetést is arról tájékoztatta, hogy méhész, és méhkasokat telepít az ingatlanára.

Az elmúlt három évben csak Umag területén 215 engedély nélkül, mezőgazdasági területen vagy erdőkben épült házat bontottak le a hatóságok. A horvát lap szerint a tulajdonosok többségében külföldiek vagy az ország más részéről Umag környékére települt horvát állampolgárok voltak. Ők kedvező áron vásároltak termőföldet, majd ott illegálisan építettek házat, és az abból származó bevételük után semmilyen helyi vagy állami adófizetési kötelezettséget nem teljesítettek.

2019 óta Isztria területén az építési hatóságok 2344 ellenőrzést végeztek, ezek során 1325 szabálytalanságot találtak, és több száz illegális épületet lebontattak. Umag városvezetése a mostani hírek nyomán is felhívta a figyelmet az ellenőrizetlen építkezésekre, különös hangsúlyt fektetve a nyolc kilométer hosszú, többnyire külföldi magánszemélyek által elfoglalt partszakaszra.

Az umagi helyzet fintora az Index.hr cikke szerint, hogy miután a városi közszolgáltatók „egyértelmű és jogszerű magyarázatot adtak arra, hogy ők illegális építkezők”, az érintettek „sértegetéssel, fenyegetőző üzenetekkel, fenyegetéssel reagált és feljelentik a városi közszolgáltatókat minden illetékes ellenőrzésen”. A szervezett nyomásgyakorlás csúcspontja egy szokatlan tiltakozás volt, ahol az illegális építők a világosan meghatározott jogi keretek ellenére követelik az építési jogot.