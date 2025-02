Rogán minisztériuma költözhet a Várban több tízmilliárdért újjáépített egykori Vöröskereszt-székházba

A tervdokumentáció szerint másfél milliós fotelek, asztalok és félmilliós székek kerültek volna a Karmelita mellett újjáépített egykori Vöröskereszt székházba – közölte január közepén Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, amit a projektért felelős Várkapitányság sietve cáfolt.

Közleményükben azt írták, „az újjáépített Vöröskereszt-székházzal kapcsolatban megjelent hírek teljesen valótlanok. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő több mint 2 évvel ezelőtti, biztonsági okokból nem nyilvános terveket osztott meg, amelyek mára már elavultak, soha nem valósultak meg. A kivitelezés elején az egész irodaépületet érintően átfogó költségcsökkentést végeztünk, ennek következtében többek között sokkal kedvezőbb árú bútorokat rendeltünk meg. A megjelent tervekhez képest bizonyos helyiségek funkciója is egyszerűsödött, például étkezésre melegítőkonyhás ebédlőt alakítottunk ki a munkatársak számára.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A cáfolat január 13-án érkezett, de arról már hiába kérdeztük a Várkapitányságot, hogy ki költözik az épületbe. Az ügyben kaptunk egy fülest, hogy kinek készül a pazarul felújított épület, célzottan is feltettük a kérdést a Várkapitányságnak, illetve a szóba került minisztériumnak is, hogy meg tudják-e erősíteni a költözés hírét, Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a miniszter is költözik-e, vagy csak az apparátus.

Ezekre egyik helyről sem kaptunk választ.

Most viszont a Rogán Antal minisztériuma alá tartozó NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2024-re vonatkozó közbeszerzési tervében rábukkantunk a válaszra, ami megerősíti a forrásunktól származó információt.

Ebben három helyen is szerepel olyan közbeszerzés, amire a Miniszterelnöki Kabinetiroda költözése miatt van szükség:

photo_camera Rogán tárcája költözik Fotó: NISZ Zrt.

photo_camera Az utolsó előtti sorban az eljárás megindításának tervezett időpontja olvasható. Fotó: NISZ Zrt.

photo_camera Az utolsó sorban a szerződés teljesítésének várható időpontja szerepel. Fotó: NISZ Zrt.

Arra, hogy pontosan mennyibe került az egykori Vöröskereszt-székház újjáépítése, szintén nem kaptunk választ a Várkapitányságtól. Viszonyításként a szintén most elkészült Pénzügyminisztérium felújítása 100 milliárdnál többe kerülhetett. Annak pompája vetekszik a Mátyás temploméval.

photo_camera A megújult Pénzügyminisztérium Fotó: Németh Dániel/444

A Pénzügyminisztérium épületébe Pintér Sándor belügyminiszter és tárcája költözik majd. A kormánytól azt is próbáltuk megtudni, hogy mi lesz a belügy jelenlegi épületeivel, de erre sem érkezett válasz.

A látványtervek szerint impozáns helyre költöznek Rogánék

De térjünk vissza a Miniszterelnöki Kabinetiroda leendő épületéhez. A Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán év végén jelentették be, hogy elkészült az egykori Vöröskereszt-székház felújítása, és ezzel „újabb városképi sebet gyógyítottak be.”

Azt írták, a felújítás során az eredeti terveket és archív fényképeket követték, de felhasználták a „21. század technológiai vívmányait is, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak”.

Külső jegyeiben az épület „hűen követi a századfordulón itt álló ötszintes palotát”, amelyet Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervezett egykor.

„Egykori formájában csodálható meg a hajdani díszterem, melynek falikárpitja az eredeti szövéstechnika és alapanyagok felhasználásával készült. A rekonstruált díszlépcsőházat ismét a történelmi középcímert mintázó színes üvegmozaik díszíti” - írták.

Az üvegmozaikról tettek fel képet, a hajdani díszteremről viszont csak látványképek vannak.

photo_camera Az üvegmozaik Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldala

photo_camera A látványtervet egy 2020-as videóban mutatták be.

Rogán Antal irodája jelenleg a Karmelita kolostorban van, Orbán Viktorhoz közel. Azt nem tudni, hogy mikor költözik a minisztérium, ahogy azt sem, hogy Rogán maga is átmegy-e.