85 horvát iskola kapott bombafenyegetést

Horvátországban csütörtökön országszerte 85 bombafenyegetésről érkezett bejelentés, és az eddigi vizsgálatok szerint mindegyik hamisnak bizonyult, közölte Davor Bozinovic belügyminiszter.

Hozzátette: ami most történik, az nem csak Horvátországot érinti, hasonló tartalmú fenyegetések érkeztek több ország iskoláiba is, legutóbb, körülbelül tíz napja Szlovéniába, emelte ki Bozinovic. Megjegyezte, hogy korábban Bulgáriában, Magyarországon és az Egyesült Királyságban is kaptak hasonló bombafenyegetésről szóló e-maileket az ottani oktatási intézmények.

„Semmit nem hagyunk a véletlenre. Vannak ilyen helyzetekre kiképzett embereink, akik a terepen tartózkodnak” - mondta.

Kiemelte továbbá, hogy a rendőrségnek vannak információi az elkövetőket illetően, de a nyomozás érdekében ezek nem hozhatók nyilvánosságra.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a levelek valóban tartalmaztak iszlamista fenyegetéseket, amilyeneket a szomszédos országok is kaptak, és horvát nyelven íródtak. Annyit még elárult, hogy az elektronikus levelek külföldi szerverről érkeztek.

A horvát közszolgálati televízió értesülései szerint bűnügyi nyomozás folyik az ügyben, amelybe az Europol kiberbiztonsági szakértői is bekapcsolódtak. Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az érintett iskolákat kiürítették, és a gyerekek időben elhagyták az intézményeket. Természetesen a helyzet súlyos, és mindig ügyelni kell a gyerekek biztonságára, ez a legfontosabb, magyarázta.

„Ha ezt csak tréfának szánták, akkor ez egy nagyon rossz tréfa volt. És ha kiderül, hogy ki áll mögötte, minden bizonnyal a törvények szerint járnak el ellene” - magyarázta Fuchs. (MTI)

