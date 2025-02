A CDU kancellárjelöltje szerint a mostani „már nem az az Amerika, amit korábban ismertünk”

A legesélyesebb német kancellárjelölt, a CDU-s Friedrich Merz egy kampányeseményen a Trump-kormány átalakításai kapcsán arról beszélt, hogy „ez már nem az az Amerika, amit korábban ismertünk” – írta a Politico.

„Ahogyan a hivatalnokokat, az igazságügyi minisztériumot, az ügyészségeket, ahogyan mindezeket kidobják, ahogyan kegyelmet adnak olyan embereknek, akiket évekre börtönbüntetésre ítéltek, ennek következményei lesznek Amerikára nézve” – mondta Merz.

Merz többek között azokra az intézkedésekre gondolt, hogy az elnök hivatalba lépése óta elbocsátottak több szövetségi felügyelőt, kirúgtak több tucat ügyészt, akik részt vettek a január 6-i zavargásokkal kapcsolatos büntetőügyekben, a zavargóknak pedig kegyelmet adott. Továbbá lemondást ajánló leveleket küldtek a szövetségi alkalmazottaknak, valamint befagyasztották a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) finanszírozását, és több tucat alkalmazottját szabadságra küldték.

Németországban február 23-án előrehozott választást tartanak, Merz és a CDU az esélyes, de 20 százalék felett áll a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt is. Elon Musk, a Trump-kormány kulcsfigurája korábban arra buzdította a németeket, hogy az AfD-re szavazzanak, be is jelentkezett egy kampányeseményre. Orbán Viktor pedig Budapesten fogadja Alice Weidel pártelnököt, hogy lebontsák a német szélsőjobb elleni berlini falat.

Önmagában az, hogy Orbán és Musk is legitim politikai szereplőként próbálja felemelni Weidelt, politikai tabudöntésnek számít: nemcsak regnáló miniszterelnök, de komolyan vett politikus sem nagyon szokta érdemi tárgyalópartnerként kezelni külföldön az AfD-t. A szélsőjobboldali, élesen bevándorlásellenes, Kreml-barát és nemzetiszocialista nosztalgiákkal vádolt AfD-vel egészen idáig egyetlen demokratikus párt sem volt hajlandó együttműködni Németországban.

Ez a politikai embargó éppen most rendült meg valamennyire, amikor a közvélemény-kutatásokat vezető CDU a múlt héten az AfD képviselőinek szavazataival próbálta meg (sikertelenül) a Bundestagban szigorítani a német bevándorlási törvényeket. Az AfD-vel való együttszavazást a többi párt mellett Angela Merkel korábbi kancellár is elítélte, Berlinben pedig vasárnap több mint százezren tüntettek az AfD politikai karanténból való kiengedése ellen.